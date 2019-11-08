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2千人上當！吸金30億 夏于喬父等10人遭聲押禁見

2019-11-08 08:12聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

富南斯國際集團誆稱可代操美國股市，投資1萬美元可回收16%本金與利息，吸金卅億元；台北地檢署昨天指揮刑事局、調查局搜索26處地點，拘提19名被告到案。檢方漏夜偵訊吸金幹部包括藝人夏于喬父親夏世紘等人後，今晨依違反銀行法向法院聲押禁見夏等10人。

富南斯新加坡籍首腦白偉宏已潛逃出境，檢警調昨天拘提核心幹部方鈺云、講師林政偉等人，查扣吸金名冊與匯款戶頭等物證，初步清查有2000名投資人受騙上當，其中一人被吸金3億元，是所有被害人金額最高者。夏世紘則在吸金集團內創設「夏爸族」群組，負責擔任該群組組長。

富南斯誆稱，英國母公司Financial.org有20萬會員，是F1賽車贊助商，2106年9月在新加坡舉辦大型造勢活動，曾邀英國天后級藝人Jessie J、藝人張惠妹、謝金燕、伍佰到活動會場表演。

據調查，富南斯以AI人工智慧代操美國股票為號召，要會員以每單位1萬美元投資，保證每月獲利8%；為取信會員，富南斯更打出「本金分紅同時給」，意即每月可回收16%本金與利息。此外，富南斯集團也打出「半年還本、一年翻倍、已有會員月收入超過千萬元」口號，吸引投資人。

調查顯示，富南斯後來發不出紅利，還向會員謊稱希望用「Foin」虛擬貨幣替代現金，1年報酬率達兩倍甚至10倍，但會員質疑有詐，因此報案。

夏于喬父親夏世紘（中）涉吸金，深夜移送北檢，不排除強制處分。記者蘇健忠／攝影
夏于喬父親夏世紘（中）涉吸金，深夜移送北檢，不排除強制處分。記者蘇健忠／攝影
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吸金新加坡英國

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