他將配偶欄抹成空白 隱瞞已婚與小三連生2女

2019-11-08 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



男子阿國結交女子小芬，他為隱瞞已婚身分，5年前以電腦修圖軟體將身分證配偶欄抹成空白，以取信於小芬，兩人發生多次性關係，小芬先後產下兩女，經阿國的原配發現提告，台中地院審理時，原配表示不原諒對方，希望法官從重量刑，法官依妨害家庭、偽造文書罪將他判刑8月；依妨害家庭罪判小芬四月。可上訴二審。

判決書指出，已婚的阿國，於2014年6月間與小芬認識後，欲隱瞞已婚身分， 先將他的國民身分證件翻拍成照片後，傳送至電腦，再以電腦修圖軟體將國民身分證反面的照片影像檔配偶欄消抹成空白，完成變造後將身分證正面及反面影像檔印出。

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同年6 月間某日，將變造身分證影本給小芬觀看，足以生損害於戶政機關對於戶籍資料、國民身分證管理業務的正確性。阿國與小芬交往後，同年6、7月間發生性關係，小芬並因而受孕，2014年4月間產下長女。

2015年5月間，小芬前往戶政機關辦理長女出生登記時，已知悉阿國為有配偶的人，但兩人繼續交往，小芬再次懷孕，2018年3月間產下次女。同年6月間，阿國生病住院，髮妻前往醫院探視時，發現阿國與小芬所生的女兒在病房，阿國向髮妻坦承出軌。經髮妻提起告訴。