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夏于喬父親夏世紘涉吸金 深夜移送北檢

2019-11-07 23:37攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

夏于喬父親夏世紘涉吸金，深夜移送北檢，不排除強制處分。

夏于喬父親夏世紘（中）涉吸金，深夜移送北檢，不排除強制處分。記者蘇健忠／攝影
夏于喬父親夏世紘（中）涉吸金，深夜移送北檢，不排除強制處分。記者蘇健忠／攝影
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夏于喬父親夏世紘（圖）涉吸金，深夜移送北檢。記者蘇健忠／攝影
夏于喬父親夏世紘（圖）涉吸金，深夜移送北檢。記者蘇健忠／攝影
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吸金

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