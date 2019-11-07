夏于喬父親涉吸金 深夜移送北檢

2019-11-07 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



曾邀請歌手張惠妹參加說明會的富南斯國際集團，誆稱可代操美國股市，投資1萬美金，保證每月可回收16%本金與利息，藉此向不特定民眾吸金30億元；台北地檢署今天指揮調查局持搜索拘提19名被告，吸金幹部還包括藝人夏于喬父親夏世紘，深夜移送地檢署複訊，全案依違反銀行法偵辦。

夏世紘移送複訊時，用外套把頭全遮住，模樣狼狽。檢調掌握，夏世紘在吸金集團以「夏爸」群組擔任核心幹部。

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富南斯新加坡籍首腦白偉宏案已潛逃出境，檢警調昨天同步拘提核心幹部方鈺云、講師林政偉等人，查扣吸金名冊與匯款戶頭等物證，初步清查，有兩千名投資人受騙上當，其中1人被吸金3億元，是所有被害人金額最高者。

夏世紘曾被控與陳姓男子集資2百萬元，購買新北市新莊區一處凶宅，之後再隱瞞凶宅資訊，以4百萬元賣出，賺取差價，夏分得160萬元，一審法院依詐欺取財罪判夏1年2月徒刑，詎料夏又涉吸金遭檢方拘提。

富南斯誆稱，英國母公司Financial.org有廿萬會員，是F1賽車贊助商，2016年9月，Financial.org在新加坡舉辦大型造勢活動，曾邀英國天后級藝人Jessie J、台灣藝人張惠妹、謝金燕、伍佰到活動會場表演。

富南斯以AI人工智慧代操美國股票為號召，要會員以每單位1萬美金投資，保證每月獲利8%，為取信會員，富南斯更打出「本金分紅同時給」的幌子，也就是每月可回收16%本金與利息；此外，富南斯集團也打出「半年還本、一年翻倍、已有會員月收入超過千萬元」的口號，吸引投資人。