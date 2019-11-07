夜點費不算工資？台電打官司輸了要多付132萬退休金

2019-11-07 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



6名在台電任職的員工24小時三班制輪值，但退休後發現台電未將「夜點費」列入工資計算，因此少核發退休金，提出民事訴訟要求台電補足退休金差額。台北地方法院認為，夜點費符合「經常性給與」等要件，應屬於工資一部分，判台電應給付132萬餘元退休金差額，可上訴。

6名員工均任職於台電協和發電廠，分別於2016年、2018年和今年退休，6人年資均超過40年，其中最長者為46年；6人退休前在發電廠24小時按日班、小夜班和大夜班三班制輪值，每個班次工作性質相同，只是服勤時間不同。

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6人提告主張，台電對輪值小夜、大夜班人員會發給夜點費，且實際參與輪班者才能領取，認為夜點費屬於經常性給付，應列入平均工資，但台電核發退休金時卻未將夜點費列入計算，使6人少領21萬餘元至22萬餘元的退休金，請求台電補足退休金差額。

台電抗辯，從日治時期台電就有發放夜點費的制度，起初是發放食品，為方便作業，多年後改為發放現金；夜點費性質屬於點心費，是雇主單方面給予的恩惠、福利措施，並非勞務對價，不應該列入平均工資計算，認為6人提告主張沒有理由。

法院認為，夜點費是否屬於工資的一部分，應該以是否為勞工給付勞務的對價，且使否經常性給與為判斷依據；判決指出，6人常態性輪值大、小夜班，每月均能領到數千元不等的夜點費，且夜點費只有實際輪值者才能領取，因此認定夜點費並非應付臨時工作才偶爾發放，而是因發電廠特定工作條件，雇主固定常態性的給與。