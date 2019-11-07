德律科技前高階主管 搬走FTC生產線搶訂單 16人遭起訴
蘋果供應鏈檢測儀器大廠德律科技（3030），前高階經理人林進源、林士閔，涉嫌挖走FTC（組裝電路功能測試機）生產線，把蘋果、Google所屬Nest Labs公司訂單，轉移到大陸振云公司，導致德律至少損失新台幣2439萬餘元。士林地檢署日前偵結，全案依證交法特別背信罪、營業秘密法、著作權法，分別起訴林等16人。
林進源是德律FTC部門最高主管，也是德律在大陸百分百轉投資德律泰公司的副總，全權負責德律泰營運，就近負責富士康、廣達、和碩、Nest公司技術服務，年薪上看9百萬元。FTC資深經理林士閔，負責了解蘋果等客戶需求，及整合台灣、大陸、治具3方資源，年薪約有7百萬元。
起訴指出，林進源和林士閔貪圖利益，利用職權全數委由大陸振云公司，代理FTC治具代工，並2014年8月間，利用親友在薩摩亞設立境外公司Trantest公司，英文名竟和振云相同，用以魚目混珠，承接振云對蘋果的美金報價訂單。
檢方調查認為，林等16人透過電子郵件，讓蘋果、Nest公司等大客戶，誤以為Trantest公司是德律的子公司，「從中作梗」逐步轉移訂單，把FTC產品製作方法、技術、訂單等營業秘密資訊，「洩露」給振云公司使用，搶走整條FTC生產線。
檢方指出，林以振云接人民幣訂單、薩摩亞公司接美金訂單，侵害德律公司FTC整條生產線營收利益，至少造成德律訂單損失76萬2286元美（新台幣2439萬2152元）。
林進源、林士閔再夥同從德律離職或在職的專案經理、工程師，成立僑利、帝倫公司，當作振云公司在台灣據點，振云則是唯一客戶。2017年5月26日調查局搜索帝倫，直接在賴姓工程師辦公桌上，查獲1本德律科技公司的電路圖。
檢方指出，振云原本是德律的代工廠，並無實際技術，因此林等人涉嫌找訴外人彭姓工程師「賺外快」，電郵請託彭，把MCU控制板電路圖，轉換為電路板佈局圖，工程師再稍作更改檔案名稱、版本日期，提供給振云使用。
中華工商研究院檢測比對報告顯示，林等人及振云公司有重置德律公司電路圖，相似度高達9成。林等人否認犯行，辯稱電路板等營業秘密是蘋果等客戶給的，但卻拿不出證據證實。
2015年初，林向德律負責人陳玠源佯稱，蘋果商業策略轉變，基於成本考量，直接向大陸振云下單，未來不再下單德律「已無法挽回頹勢」。2016年5月林進源遭解僱後，到振云擔任總經理;同年3月林士閔離職後，則擔任僑利、帝倫實際負責人。
檢方認定，林進源、林士閔涉犯證券交易法特別背信罪，依法起訴，其餘賴等工程師及專案經理共14人，則分別洩漏料件承認書等機密文件或提供電路圖給振云公司，依照營業秘密法及違反著作權法起訴。
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