德律科技前高階主管 搬走FTC生產線搶訂單 16人遭起訴

2019-11-07 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



蘋果供應鏈檢測儀器大廠德律科技（3030），前高階經理人林進源、林士閔，涉嫌挖走FTC（組裝電路功能測試機）生產線，把蘋果、Google所屬Nest Labs公司訂單，轉移到大陸振云公司，導致德律至少損失新台幣2439萬餘元。士林地檢署日前偵結，全案依證交法特別背信罪、營業秘密法、著作權法，分別起訴林等16人。

林進源是德律FTC部門最高主管，也是德律在大陸百分百轉投資德律泰公司的副總，全權負責德律泰營運，就近負責富士康、廣達、和碩、Nest公司技術服務，年薪上看9百萬元。FTC資深經理林士閔，負責了解蘋果等客戶需求，及整合台灣、大陸、治具3方資源，年薪約有7百萬元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

起訴指出，林進源和林士閔貪圖利益，利用職權全數委由大陸振云公司，代理FTC治具代工，並2014年8月間，利用親友在薩摩亞設立境外公司Trantest公司，英文名竟和振云相同，用以魚目混珠，承接振云對蘋果的美金報價訂單。

檢方調查認為，林等16人透過電子郵件，讓蘋果、Nest公司等大客戶，誤以為Trantest公司是德律的子公司，「從中作梗」逐步轉移訂單，把FTC產品製作方法、技術、訂單等營業秘密資訊，「洩露」給振云公司使用，搶走整條FTC生產線。

檢方指出，林以振云接人民幣訂單、薩摩亞公司接美金訂單，侵害德律公司FTC整條生產線營收利益，至少造成德律訂單損失76萬2286元美（新台幣2439萬2152元）。

林進源、林士閔再夥同從德律離職或在職的專案經理、工程師，成立僑利、帝倫公司，當作振云公司在台灣據點，振云則是唯一客戶。2017年5月26日調查局搜索帝倫，直接在賴姓工程師辦公桌上，查獲1本德律科技公司的電路圖。

檢方指出，振云原本是德律的代工廠，並無實際技術，因此林等人涉嫌找訴外人彭姓工程師「賺外快」，電郵請託彭，把MCU控制板電路圖，轉換為電路板佈局圖，工程師再稍作更改檔案名稱、版本日期，提供給振云使用。

中華工商研究院檢測比對報告顯示，林等人及振云公司有重置德律公司電路圖，相似度高達9成。林等人否認犯行，辯稱電路板等營業秘密是蘋果等客戶給的，但卻拿不出證據證實。

2015年初，林向德律負責人陳玠源佯稱，蘋果商業策略轉變，基於成本考量，直接向大陸振云下單，未來不再下單德律「已無法挽回頹勢」。2016年5月林進源遭解僱後，到振云擔任總經理;同年3月林士閔離職後，則擔任僑利、帝倫實際負責人。