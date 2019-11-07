冰屍案他辯「拿刀輕刺」 惹怒法官：這樣算認罪？

2019-11-07 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄去年驚傳屍體藏放冷凍櫃3個月的「冰屍案」，一審認定丁姓死者的妻子洪瑞敏涉提議殺人，兒子丁泰文夥同蔡姓及高姓男子下手弒父，全依犯殺人罪判18年至8年不等徒刑。二審今天首度開庭，4人皆認罪盼輕判，洪女則仍將殺機歸咎丈夫「長期家暴、花光財產」並請求具保，但檢察官認為不應交保，庭訊後4人還押。

洪瑞敏今天出庭向審判長求情「我知道犯了錯，不該用這種手段殺害丈夫，但他長期家暴，花光財產，對家庭沒責任，且警方也有疏失，想報案家暴，警方卻叫我們不要報、也不提供資源輔助」。洪女委任律師也指，起初警方沒發現任何犯罪事證，是洪女協助「指示」才找到屍體，應適用自首能再減刑。

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已婚的丁泰文當庭表示「我很後悔，知道犯錯，希望給我改過自新機會，早點回去照顧家人」。

一審認定行凶過程是蔡姓男子先以開山刀砍死者左胸臂外側1刀、高姓男子再接手朝左頸部砍2刀，但蔡今出庭卻稱「拿刀但沒砍，就離開走去樓下浴室」，使審判長一度略顯怒氣質疑「一刀未砍？所以否認殺人？這樣還算認罪嗎？」，蔡趕緊補充，有參與犯案，拿甩棍打人，丁泰文教唆拿刀砍，但僅朝背部輕刺、就把刀丟一旁，慌張地遠離現場，應非造成左胸傷勢。蔡的委任律師認為有必要函詢法醫研究所，確認左胸穿刺傷是否蔡造成？頸部2傷口是否可能同一刀導致？

有關買凶殺人的部分，一審也指丁泰文事後給蔡16萬，並免除先前蔡擔任丁姓死者員工所積欠12萬水電費用，當作酬勞，但蔡今天否認有12萬債務；高姓男子對於也被指收26萬報酬，今辯稱是丁泰文歸還賭債非酬勞，盼二審詳查這些金錢是否是犯罪所得。