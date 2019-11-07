人夫約砲遇小三死纏 烙狠話反被控恐嚇

2019-11-07 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



新北一名已婚的林姓男子在約砲網站上尋找婚外情對象，結果被一名黃姓女子纏上，不斷被對方以懷孕為由逼迫離婚。去年7月，他不耐對方一直騷擾，傳訊怒嗆「我會找人讓你死無葬身之地」等語，反被控恐嚇罪嫌，今天被新北地院判拘役40日，得易科罰金。

判決指出，林男去年7月用臉書傳訊給黃女，內容稱「再跟你說一次，你再打擾我，我會找人讓你死無葬身之地，看著辦吧」、「我沒有去找人對你開槍就不錯了」、「我會動用我的人事，讓你在台北待不下去」等語，導致黃女心生畏懼，因此被控恐嚇危害安全罪。

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事發後，林男坦承傳訊，但否認恐嚇犯行，辯稱雙方是性交易衍生感情糾紛。他表示，他和黃女是在約砲網站認識，曾約見面性交易，見過6、7次面，後來黃女說自己懷孕，就要他跟老婆離婚。