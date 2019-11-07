飆車撞死3人 謝亞軒母親背200萬現金到法院被拒收

2019-11-07 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



男子謝亞軒去年在下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北市區分別駕駛2輛車競速，謝開車衝進騎樓撞死黃姓資源回收夫婦、謝姓大樓保全等3人，被羈押迄今。刑事部分，二審判謝12年徒刑，案件上訴中；民事部分，謝亞軒日前已和保全家屬和解，謝母也當庭支付100萬元現金；黃姓夫婦家屬求償3035萬元，台北地方法院今天首度開庭，謝母再度帶200萬元現金到庭，但死者家屬的律師沒有獲得授權，當庭拒收現鈔。

黃姓夫婦育有3名子女，案發後向謝亞軒、黃佑呈求償35萬元喪葬費用和各1000萬元精神慰撫金，共計3035萬元。法院今天開庭，謝亞軒被借提到庭，謝母也現身法庭，但黃佑呈未到庭，也沒有委任律師。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

謝亞軒當庭指出，他願意賠償黃姓夫婦的3名子女共1000萬元，其中包含犯罪被害補償金、強制責任險理賠金；謝母今天也帶200萬元現金到庭，想要當場支付給對方，表示剩餘800萬元扣除犯罪被害補償金、保險理賠金後，其餘款項待謝亞軒出獄找工後會繼續償還。

死者家屬委任律師指出，已和當事人確認沒有聲請犯罪被害補償金，至於保險理賠金則已經領到；死者夫婦的3名子女瞬間失去父母親，是否願意接受和解，仍待庭後確認再陳報，且他沒有獲得當事人授權，因此當庭拒收謝母的200萬元現金。

法官庭末告知謝母，要求她不要再帶鉅額現鈔來法院，應該使用台灣銀行開的「台支」，再把支票帶來法院交給對方家屬，可以避免不必要的麻煩；謝母庭末在法警護送下搭計程車離開法院。