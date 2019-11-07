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富南斯吸金案 夏于喬父親涉案遭拘提

2019-11-07 17:15聯合報 記者張宏業賴佩璇／台北即時報導

富南斯（Financial.org）公司被控在台北、台中舉辦說明會，誆稱可以代操美國股市，保證每月可回收8%本金與利息，每單位投資金額1萬美金，吸引不少會員上當，藉此吸金30億元；台北地檢署今天指揮刑事局、調查局持搜索26處地點，拘提藝人夏于喬父親夏世紘等19人到案，全案依違反銀行法偵辦。

夏世紘遭控2013年2月底，跟男子陳重生一起集資200萬元購買新北市新莊區一處凶宅，再隱瞞凶宅資訊以400萬元賣出，賺取差價200萬元，夏也分得160萬元，雖夏男否認，但陳男緊咬夏世紘知情，法院也考量兩人簽有合夥投資合約書等，依詐欺取財罪判處夏1年2月，詎料如今又涉詐欺遭拘提。

富南斯國際投資宣稱，英國母公司Financial.org有20萬會員，是F1賽車贊助商，曾邀英國天后級藝人Jessie J、台灣大咖藝人張惠妹、謝金燕、伍佰等人到活動會場表演。

檢警蒐證，林政偉還向不特定民眾誆稱，2016年9月13日，Financial.org在新加坡舉辦大型造勢活動，找來亞洲天后張惠妹、英國天后Jessie J到現場演唱，「大家可以想想，馬丁尼車隊、張惠妹、Jessie J不是笨蛋，一定會事先調查，如果我們是詐騙集團，他們會接受贊助？會來表演嗎？」

林政偉強調，Financial.org背後的私募基金、對沖基金，透過投資美國股市、數字貨幣，每月獲利超過20％，但一般人想加入這些基金，至少要有300萬美金。說明會並強調，「加入會員每月獲利16%，半年回本、1年翻倍，已有會員月收入超過千萬元」。

檢警調查，富南斯其實是傳銷公司，登記項目為販售金融課程，他們宣稱在台有近7萬名會員，母公司今年初才遭英國金管單位調查，在台子公司如今也遭搜索。

富南斯（Financial.org）公司被控誆稱可以代操美國股市，藉此吸金30億...
富南斯（Financial.org）公司被控誆稱可以代操美國股市，藉此吸金30億元；台北地檢署今天指揮警調持搜索26處地點，拘提19人到案，其中包含藝人夏于喬（圖）的父親夏世紘。圖／報系資料照片
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英國詐欺詐騙集團夏于喬

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