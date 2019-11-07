李綜合醫療社團法人聘密醫 23人一審被判刑
2019-11-07 20:00中央社 台中7日電
李綜合醫療社團法人總裁李順安等人，聘僱15名未取得醫師資格人員執行醫療業務，台中地院今天依違反醫師法判李順安1年10月徒刑，其餘涉案22人判處6月至1年8月徒刑，可上訴。
台中地院判決書指出，李順安為李綜合醫療社團法人總裁兼總院長，社團法人內包含大甲李綜合醫院、苑裡李綜合醫院、順安醫院、美德醫院，周百達為大甲李綜合醫院執行長，許明賢為大甲李綜合醫院院長兼苑裡李綜合醫院醫療部副院長。
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李順安、周百達與許明賢為節省經費，明知黃男等15人，雖在醫學院畢業，但均未通過醫師考試取得合法的醫師資格，卻聘用執行醫療業務。
此外，多名未取得醫師資格的人員，在為患者執行靜脈導管植入手術後，透過院內合格醫師登錄，向健保局申報給付，共計詐取新台幣2萬4887元。
台中地檢署接獲檢舉後，民國105年3月間指揮法務部調查局前往李綜合醫療社團法人多家醫院搜索偵辦，並將李順安等人依違反醫師法起訴。
法官認為，李順安等人為節省聘僱合格醫師的人事開銷，解決住院醫師及值班醫師人力不足困境，卻破壞國家醫師專業制度，對於患者身體健康保障有所危害，破壞國家健保財政健全，審酌李順安、周百達與許明賢等3人，負責總理聘僱及業務安排，應科以較重刑責。
台中地院今天依違反醫師法，判處李順安1年10月、許明賢1年8月、周百達1年5月徒刑，其餘20名未取醫師資格、主治醫師與專員等人，各6個月至1年徒刑，可上訴。
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