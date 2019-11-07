賣劣油供正義製黑心油 吳容合判刑5年定讞
2019-11-07 18:42中央社 台北7日電
鑫好公司負責人吳容合涉嫌收購不得供人食用的油脂，轉售給正義公司加工製成佯裝可供人食用的食用油脂。二審判處吳容合5年有期徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。
依據歷審判決指出，吳容合曾任頂新集團旗下正義股份有限公司特別行銷處處長，對於油品具有專業知識，離職後自行開設鑫好公司，擔任油品掮客，販賣原料油脂給正義公司。
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民國101至103年間，吳容合向晉鴻商行等廠商購入來源不明且不得供人食用的油脂，再轉售給正義公司，由正義公司以攙偽或假冒的方式，加工精煉製成佯裝可供人食用的食用油脂後，販售給廣大消費者，而涉嫌詐欺取財、販賣攙偽或假冒食品罪嫌。
一審台南地方法院判處吳容合應執行有期徒刑6年6月，案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。
二審認為，吳容合明知正義公司買油是為了製造、販賣攙偽假冒食用油品，卻仍販賣品質低劣且不得供人食用的飼料油等油脂給正義公司，與正義人員有共同犯意聯絡及行為分擔，使不可供人食用的油品在市場上廣泛流通，所為實無可取。
二審審酌，吳容合否認犯行，沒有任何補償、補救措施，依詐欺取財罪、食品安全衛生管理法的販賣攙偽或假冒食品罪，判處5年有期徒刑，沒收犯罪所得新台幣3804萬餘元，鑫好公司則判罰金400萬元。
吳容合上訴第三審，最高法院認為，二審判決並無違法之處，今天駁回上訴，全案確定。
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