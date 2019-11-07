偷錄排球協會閉門會議 「手段不正當 動機不惡劣」判拘30日
2019-11-07 16:04
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
去年2月排球協會改選前，體育改革聯會成員張祐銓被控以手機放在門縫下偷錄排球協會閉門會議，被協會理事長王貴賢控告妨害秘密罪，檢方起訴；台北地院審理，今天依竊錄他人非公開談話罪，判張祐銓拘役30日，得易科罰金3萬元，手機沒收。可上訴。
判決說，張祐銓是中華民國排球協會成員，且為教育部體育署特定體育團體選務監督委員會委員，並發起體育改革聯會，長期關注排球運動發展，他因知悉排協將於2018年2月6日在排協辦公室與教育部體育署開會，前往關切。
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張祐銓抵達現場後，明知會議室掩上大門、禁止媒體採訪，卻將手機開啟錄音功能，放置在辦公室後門的門縫下，竊錄理事長王貴賢的非公開談話內容，被在隔壁辦公的運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴發現，報警處理，檢方將張起訴，法院審理，張坦承不諱。
判決說，張祐銓雖係關心體育改革事項，但取得的資訊應以合法適當為之，考量他終能坦承犯行，態度尚可，無前科紀錄，犯案動機是為了解會員間爭議事件，「手段雖非正當，但動機並非惡劣」，曾表達和解意願，依法判決。
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