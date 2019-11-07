親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

放性侵犯趴趴走？性侵犯強制治療沒有終點？

12強／中日大戰打線變動 朱育賢棒子熱排五棒

偷錄排球協會閉門會議 「手段不正當 動機不惡劣」判拘30日

2019-11-07 16:04聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

去年2月排球協會改選前，體育改革聯會成員張祐銓被控以手機放在門縫下偷錄排球協會閉門會議，被協會理事長王貴賢控告妨害秘密罪，檢方起訴；台北地院審理，今天依竊錄他人非公開談話罪，判張祐銓拘役30日，得易科罰金3萬元，手機沒收。可上訴。

判決說，張祐銓是中華民國排球協會成員，且為教育部體育署特定體育團體選務監督委員會委員，並發起體育改革聯會，長期關注排球運動發展，他因知悉排協將於2018年2月6日在排協辦公室與教育部體育署開會，前往關切。

張祐銓抵達現場後，明知會議室掩上大門、禁止媒體採訪，卻將手機開啟錄音功能，放置在辦公室後門的門縫下，竊錄理事長王貴賢的非公開談話內容，被在隔壁辦公的運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴發現，報警處理，檢方將張起訴，法院審理，張坦承不諱。

判決說，張祐銓雖係關心體育改革事項，但取得的資訊應以合法適當為之，考量他終能坦承犯行，態度尚可，無前科紀錄，犯案動機是為了解會員間爭議事件，「手段雖非正當，但動機並非惡劣」，曾表達和解意願，依法判決。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
分享

體育排球教育部

相關新聞

收購飼料噁油賣給正義油品 鑫好負責人吳容合判關5年

2019-11-07 15:52

放性侵犯趴趴走？性侵犯強制治療沒有終點？

2019-11-07 15:13

唐儀靜提當選無效之訴 7票之差落敗定讞

2019-11-07 15:02

飆車撞死3人 謝亞軒母親背200萬現金到法院被拒收

2019-11-07 17:32

富南斯吸金案 夏于喬父親涉案遭拘提

2019-11-07 17:15

私菸案第2波 少將林國欽等27人緩起訴

2019-11-07 14:48

李綜合醫療總裁 聘十多名密醫執行醫療被判刑

2019-11-07 14:14

吸毒者獲緩起訴 可先送戒癮治療

2019-11-07 14:13

酒喝到「腦病變」去搶超商 判服刑前先監護5年

2019-11-07 13:47

質疑丁允恭圖利周玉蔻包工程 吳子嘉獲不起訴

2019-11-07 12:10

女童點眼藥水左眼失明 診所醫師疏失判賠903萬元

2019-11-07 12:07

牛肉麵店竄改麵條效期 搜索發現滷豆干及牛筋也過期

2019-11-07 11:48

知名滷肉飯店長想買車 竟要求自閉症員工當連帶保證人

2019-11-07 10:44

私菸案第二波偵結 「特勤郭雪芙」等27人繳錢獲緩起訴

2019-11-07 10:21

群益基金經理人涉暗操盤獲利近1500萬元 以300萬元交保

2019-11-07 09:07

老公小三雖連帶賠償60萬 髮妻批一切行為都在算計

2019-11-07 07:02

執行死刑選舉考量？ 法務部：無時間表

2019-11-07 03:22

殺死女直播主 高院重懲改判無期

2019-11-07 01:18

自己檢舉違規…兩面手法盜採砂石 詭計被識破

2019-11-07 01:10

退休校長組宗教詐騙集團 遭新竹檢、調、警聯手破獲

2019-11-06 22:15

綁鐵工又喝茫被抓 10次酒駕紀錄判1年

2019-11-06 21:58

婆婆擅讓小叔住進來！佛心嫂受不了 要賴家王老五搬走

2019-11-06 19:56

市長指示員警向攤販開單？高雄男子散播不實訊息被裁罰

2019-11-06 19:19

精障男電線捆脖弒母判7年半 兄妹坦言也有責任

2019-11-06 18:30

警員勾結朋友扮司法黃牛詐6百萬 法院裁定羈押禁見

2019-11-06 17:58

中資介入選舉？調查局查地下通匯近800億元

2019-11-06 17:29

陳盈潔涉教唆胞姊犯罪 選舉期間接秀要求明年再開庭

2019-11-06 17:00

香水誤認成珍珠 男子被控偷芭樂法官還清白

2019-11-06 16:43

單身OL網交義大利帥哥 陷愛情騙局直奔高鐵交錢

2019-11-06 16:30

批馬英九收頂新10億絕不道歉 吳子嘉嗆：放馬過來吧

2019-11-06 16:07

爆料韓國瑜有私生女 吳子嘉不認罪要傳「王小姐」作證

2019-11-06 15:48

愛情機房騙134名陸女全失敗 一罪一罰主謀吃7年2月牢飯

2019-11-06 15:25

黃光芹節目評論「鬥李佳芬集團」 挨告誹謗獲不起訴

2019-11-06 15:22

打到女童腿骨刺出慘歿 凶手二審「免死」檢上訴

2019-11-06 15:12

黃牛虛擬身分證號訂車票 他用到死人的證號而露餡

2019-11-06 14:37

開車撞死左轉騎士判11月 法官：未注意車前狀況有過失

2019-11-06 14:29

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬

2019-11-06 14:28

陳同佳案翻版？ 台男在港搶劫回台 我檢警處理中

2019-11-06 14:25

刀刺、勒斃直播主前女友 高院重判無期

2019-11-06 14:23
看更多

熱門文章

八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27

催淚的人與狗故事 網友關切護主忠犬「阿狗」下落

2019-11-06 19:48

12強／正妹球僮吸睛 意外丟工作讓她好委屈

2019-11-06 21:56

私菸案第二波偵結 「特勤郭雪芙」等27人繳錢獲緩起訴

2019-11-07 10:21

試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 10:11

群益基金經理人涉暗操盤 獲利近1500萬元遭約談

2019-11-06 17:18

奧客用數百枚硬幣付款 外送員出招反制「收負評也開心」

2019-11-07 10:31

退休校長組宗教詐騙集團 遭新竹檢、調、警聯手破獲

2019-11-06 22:15

「我7歲姪子畫的」引網友拋一系列圖 驚見價值上萬作品

2019-11-06 21:33

偷和人夫嘿咻還懷孕 小三心碎：不知孩子的爸是誰

2019-11-07 07:55

火辣短裙妹搭火車 同車男子凍未條自慰判拘役30天

2019-11-07 12:34

頂新案魏應充判5年9月定讞 最高院判決理由曝光！

2019-11-06 19:44

好市多這款大份量保鮮膜太狂 有網友超過11年還沒用完！

2019-11-06 18:06

涉吸金7億被起訴 台灣民政府秘書長林志昇突病故

2019-11-07 14:55

考不好自摑巴掌70下 高市國小童爆哭心靈受創

2019-11-07 13:51

驚人！萬丹泥火山再度噴發 火焰照亮夜空警消戒備

2019-11-06 23:41

性侵妙齡看護瞎扯「幫洩性需求」 80歲翁重判8年

2019-11-06 21:25

罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊

2019-11-07 11:45

女童點眼藥水左眼失明 診所醫師疏失判賠903萬元

2019-11-07 12:07

老公小三雖連帶賠償60萬 髮妻批一切行為都在算計

2019-11-07 07:02

遭黑幫一腳踢破右睪丸 年輕男忍劇痛多天就醫仍被切除

2019-11-07 14:20

高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇

2019-11-07 03:56

混油案26罪判5年9月定讞 魏應充聞訊一聲長嘆

2019-11-07 00:58

台東縣消防局「護心計畫」 今再從鬼門關前救回1男子

2019-11-06 20:13

台灣男生當兵根本浪費時間？ 網：得擔上保家衛國責任

2019-11-06 21:39

婆婆擅讓小叔住進來！佛心嫂受不了 要賴家王老五搬走

2019-11-06 19:56

北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清

2019-11-07 11:23

航空機師偷腥網紅空姐 前妻臉書爆料挨告4罪！

2019-11-07 14:45

聽信算命凌晨4:18剖腹 醫師爆氣「紅眼接生真會好命？」

2019-11-07 12:15

台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04

吳博毅超不爽！299枚1元整外送員被神反擊：網全說讚

2019-11-07 10:44

台灣民政府秘書長林志昇病故 涉吸金7億案將不受理判決

2019-11-07 12:32

台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23

魏應充要坐牢 他發「阿彌陀佛」念靜思語讓心情平靜

2019-11-06 22:03

永和晨運險遭失控遙控飛機砸傷 他PO文提醒民眾小心

2019-11-06 20:19

知名滷肉飯店長想買車 竟要求自閉症員工當連帶保證人

2019-11-07 10:44

牛肉麵店竄改麵條效期 搜索發現滷豆干及牛筋也過期

2019-11-07 11:48

蘇花改首設區間測速 是一通車就取締？還是先宣導？

2019-11-07 12:32

棒球12強赴日 辜仲諒再增1億具保暫時解除限境

2019-11-07 15:54

上億私菸闖關…台船基隆廠爆漏洞 疑內神通外鬼

2019-11-07 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top