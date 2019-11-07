收購飼料噁油賣給正義油品 鑫好負責人吳容合判關5年

2019-11-07 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



鑫好公司負責人吳容合收購來路不明的飼料油賣給正義公司，精煉後以食用豬油販售，讓多家廠商、消費者受害。一審依違反食安法、詐欺取財罪判6年6月徒刑，二審改判5年徒刑，鑫好公司科400萬元罰金；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

吳容合原先擔任頂新集團旗下正義公司特別行銷處長，見有利可圖，離職後自行創立鑫好公司。他2012年開始向晉鴻商行等多家廠商收購來路不明、不能供人食用的飼料油，再販售給正義公司，由正義公司加工精煉，佯裝成可供人食用的豬油，最後出售給廣大消費者。

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台南地院一審認為，這些油是以飼料用油進口，除規避進口豬油百分之20關稅，還規避輸入食品及相關產品查驗辦法；因沒有安全證明文件，致進口油源不能確保非來自病體豬、回收豬油。

吳卻隱瞞油品來源，提供存有危害人體健康之虞的油品給正義公司，進而製造食用豬油商品，除詐取財物，販賣攙偽或假冒的油品也違反食品安全衛生管理法，依詐欺取財罪、違反食安法各判吳容合4年徒刑，合併執行6年6月，沒收犯罪所得1342萬元；鑫好公司科罰金500萬元。