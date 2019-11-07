棒球12強赴日 辜仲諒再增1億具保暫時解除限境

2019-11-07 15:54 中央社 台北7日電



中華棒球協會理事長辜仲諒。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影 分享 facebook 中華棒球協會理事長辜仲諒涉案被限制出境，他因世界12強棒球錦標賽及討論2020年東奧棒球競賽赴日，聲請暫時解除限境。高院日前裁准1億元暫時解除限境，責付體育署長高俊雄。

身兼棒協理事長的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因涉嫌侵占中信金控資產約3億美元、利益輸送國寶集團總裁朱國榮等案，民國105年間被法院限制出境。全案一審台北地方法院判決辜仲諒無罪，檢方提起上訴，目前二審由台灣高等法院審理中。

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辜仲諒日前聲請暫時解除限制出境。他指出，第二屆世界12強棒球錦標賽，將於11月11日至17日在日本東京舉行，台灣為主辦國之一，且賽後將於同月21日在大阪舉行世界棒壘球總會會員大會，討論2020年東京奧運棒球競賽事宜，他有以理事長身分出席的必要。

辜仲諒表示，台灣現任亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會第一副會長彭誠浩，因年事已高，想利用上開賽事及會議期間，引薦他與各會員國代表認識，以利參選2021年亞洲棒球總會及世界棒壘球總會改選，因此聲請暫時解除限制出境。

高院審理後認為，辜仲諒所涉多案在法院審理期間，前後經法院共9次准許暫時解除限制出境，均遵期返國，尚能遵守法院的約束。且辜仲諒也以相同事由在另案聲請解除限制出境，另庭合議庭在10月21日已裁准以5億元暫時解除限境，期間為11月8日起至11月23日，責付體育署長高俊雄及律師葉建廷。

高院表示，教育部體育署署長高俊雄也出具聲明書表示，為使辜仲諒得以我國棒球協會理事長身分，代表出席上開賽事及會議，願受高院責付，足徵辜仲諒本次出境，攸關我國棒球運動在國際賽事中權益，具有公益目的。

高院裁定，辜仲諒提出新台幣1億元保證金後，准予解除自11月8日起至11月23日止的限制出境（出海）。解除限制出境（出海）期間內，並責付高俊雄。