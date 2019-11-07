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唐儀靜提當選無效之訴 7票之差落敗定讞

2019-11-07 15:02聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議員第6選區開票結果，民進黨提名的唐儀靜，以6票輸給同黨的現任議員王錦德，唐儀靜對王錦德提當選無效之訴，台南地院會同雙方代表重新審驗77張爭議票，認定唐得票數不增反減1票，王得票數則不變，唐不服上訴二審，經台南高分院合議庭驗票結果與一審相同，今天宣判，駁回唐上訴，全案定讞。

一審判決，王錦德部分應屬有效票，選務人員誤認為無效票者，共計4票。應屬無效票，而選務人員誤認有效票者，計有5票。另有1張有效票，選務人員誤放入無效票票袋，而漏算有效票1票，經增減計算後，王總得票數仍維持7720票。

另唐儀靜部分應屬有效票，選務人員誤認為無效票者，共計2票。應屬無效票，選務人員誤認為有效票者，共計3票，經加減計算，唐總得票數應減1票，應為7713票。因此，一審認唐提當選無效之訴為無理由被駁回。

唐儀靜對同黨議員王錦德提當選無效之訴，台南高分院合議庭驗票結果與一審相同，今天宣...
唐儀靜對同黨議員王錦德提當選無效之訴，台南高分院合議庭驗票結果與一審相同，今天宣判，駁回唐上訴，全案定讞。圖／本報資料照片
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唐儀靜當選無效民進黨九合一選舉

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