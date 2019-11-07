台灣民政府秘書長林志昇病故 吸金案公訴不受理
2019-11-07 14:32中央社 記者吳睿騏桃園7日電
「台灣民政府」秘書長林志昇夫婦及幹部涉嫌以「台灣民政府」名義詐財違法吸金遭起訴，桃園地院今天開庭審理林志昇未到庭，才知道林志昇罹癌病逝，法院將諭知公訴不受理。
「台灣民政府」秘書長林志昇夫婦及幹部，涉嫌以「台灣民政府」組織名義宣稱，獲得美國軍事政府授權發行身分證、車牌和旅行證（護照）等詐欺取財，犯罪所得超過新台幣7億元，共300多人遭騙。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
桃園地方法院上午再度開庭審理林志昇涉及組織犯罪、洗錢等案件，但林志昇未到庭，經詢問才得知林志昇已於昨晚病逝。
根據了解，林志昇日前在中家跌倒受傷，一度失去生命跡象，搶救後在醫院觀察，直到5日病危，家屬將林志昇帶回家並於昨晚過世，檢警為求謹慎，決定下午進行相驗。
地檢署表示，依刑事訴訟法第303條規定，因為被告林志昇死亡，法院將諭知公訴不受理。
桃園地檢署去年5月間接獲民眾檢舉，指揮桃園市調處，兵分7路搜索「台灣民政府」中央會館及高層幹部住處，搜出現金及外幣，並查扣名冊等證物。經過2個月的調查後偵結，依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴林志昇夫婦等6人，但在去年10月交保，「台灣民政府」則在今年7月遭桃園市政府拆除。
留言