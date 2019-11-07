李綜合醫療總裁 聘十多名密醫執行醫療被判刑

2019-11-07 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



李綜合醫療社團法人總裁李順安等人，為節省人事開銷， 聘雇15名密醫，為病患執行醫療行為，還植入靜脈導管，並據以製作不實的執行CVP的醫療費用，向中央健保署詐領2萬餘元，台中地院依違反醫師法將李順安判刑1年10月、大甲李綜合醫院院長許明賢判刑1年8月、執行長周百達判1年5月；其餘密醫及主治醫師、專員共20人被判刑6月至1年不等徒刑。 可上訴二審。

李順安（73歲）否認犯行，辯稱無從知悉醫療紀錄輔助者參與輪班，從未指示他們執行醫療行為。並強調醫療機構，單月支出高達4000多萬元，他沒有貪圖起訴書所指區區幾萬元健保給付而雇用醫療紀錄輔助者從事醫療行為的必要與動機。但法官不採信，予以判刑。

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判決書指出，李順安是李綜合醫療社團法人總裁兼總院長及醫師，社團法人包括大甲李綜合醫院、苑裡李綜合醫院、順安醫院、美德醫院等，周百達（66歲）是大甲李綜合醫院執行長、許明賢（55歲）是大甲李綜合醫院院長兼苑裡李綜合醫院副院長。

李順安等人明知黃男等15人畢業於中國醫科大學、菲律賓法蒂瑪醫學院、國防醫學院、菲律賓醫學院、中山醫學大學、上海復旦大學醫學院等，惟均未通過醫師考試取得合法醫師， 但經李順安、周百達、許明賢分別面試，並取得許順安核可後加以錄用。

被錄用的密醫從事以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的診療等醫療行為，有的還至苑裡李綜合醫院病房，為病患實施中心靜脈導管的植入行為，足以損害病患接受合格醫師實施醫療行為的權益。

苑裡李綜合醫院與中央健保局簽約為健保特約醫事服務機構，許明賢等人明知陳等人未具我國合法醫師的資格，委由陳等人，或為年事較高或為臥床不易尋得靜脈血管的病患實施CVP的植入行為，使申報人員認認是主治醫師親自執行中心靜脈導管植入行為，於2015年6月至2016年2月間，向中央健保署申請醫療費用，致不知情的承辦員核付2萬4887元給苑裡李綜合醫院。