魏應充遭判5年9個月定讞 彰檢啟動防逃機制

2019-11-07 14:28 中央社 彰化7日電



頂新製油公司前董事長魏應充因劣油案遭判刑5年9個月定讞，需入獄服刑，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成今天指出，檢方已經啟動防逃機制，同時也會通知魏應充擇期執行。

頂新前董事長魏應充涉及劣油案，二審判刑15年，最高法院將45罪發回更審，另駁回26罪的上訴而告確定；確定部分，魏應充7罪刑度合計5年9個月，另有19罪得易科罰金，魏應充的委任律師則開記者會，指稱最高法院對於檢方的疏失視而不見，將聲請再審以及提出非常上訴。

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負責執行的台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成今天指出，檢方昨天已經接到最高法院的通知，檢方已先分案，啟動防逃機制，今天開會討論，將擇期通知魏應充到案執行。

有法界人士指出，由於魏應充在二審時就已被判有期徒刑15年，屬於重刑，因此檢警單位一直有在掌握魏應充的狀況，不過由於魏應充戶籍地在北部，可以申請在戶籍地執行入監，到時候可能會在土城服刑。