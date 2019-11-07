親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

韓國瑜無緣豪宅爭議多 一堆人認賠殺出建商疑曾供貸

為選前治安 桃園檢警調宣示「反賄選、查辦假訊息」

2019-11-07 14:05聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴工作概況，除了查賄、制暴外，特別還針對假訊息恐嚴重影響選舉公平性加強防制，檢警調單位共同合作舉辦座談會，宣示反賄選、反暴力、查辦假訊息的決心。

桃園地方檢察署主任檢察官劉玉書今日率領5名檢察官到八德分局視察查賄制暴的狀況，並與桃園市調處、刑事警察大隊長、八德分局長、副分局長、偵查隊長、保防組長及5位派出所所長召開查賄制暴工作座談會，劉玉書表示， 2020年1月11日「第15任總統副總統及第10屆立委選舉」，檢警調將特別針對假訊息會選舉公平性會造成影響加強防制。

劉玉書提醒民眾，亂傳假訊息恐會違反社會秩序維護法及刑法等多項法律規範，若散佈謠言、傳播不實事情足以損害公眾或他人者，更可處五年以下有期徒刑，桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長邱紹洲也表示，已責成刑事警察大隊科技偵查隊成立「假訊息查處小組」專責單位，將對於涉及不法的不實訊息，展開查辦。

選前淨化治安、肅槍、掃毒、掃蕩地下賭盤的工作更需提前展開，尤其防制黑道幫派介入選舉也是工作重點，桃園市調查處調查官陳胤臻指出，2020年二合一選舉攸關國家未來發展甚鉅，特別是面對可能的境外勢力、資金介入及假訊息散布，恐對選舉過程的安全、公正與透明造成威脅，因此「防止金錢、暴力、及假訊息介入選舉」是該次選舉查察的工作目標。

此外，八德分局長陳錦坤表示，不少新進同仁是第一次接觸選舉查賄、制暴工作，將會親自至各派出所向基層同仁指導查賄工作的重要性、賄選態樣及查辦網路假訊息技巧等，讓所有同仁對查賄、制暴及查辦假訊息工作都有更進一步的瞭解。

陳錦坤更呼籲，若發現有候選人或其他競選幹部、樁腳等疑似有以贈送現金、禮品、招待旅遊或以任何籍口辦理宴席的方式來行賄，歡迎撥打查賄免付費專線0800-024-099、調查局免付費專線0800-007-007、八德分局的賄選檢舉專線：03-3731907或撥打警察局110報案專線，一同防制、檢舉賄選。

為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴...
為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴工作概況。圖／八德警分局提供
分享
為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴...
為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴工作概況。圖／八德警分局提供
分享
為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴...
為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴工作概況。圖／八德警分局提供
分享
為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴...
為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴工作概況。圖／八德警分局提供
分享

相關新聞

男子誤踩油門猛撞3人 1人後腦噴血旁人不忍直視

2019-11-07 12:34

蘇花改首設區間測速 是一通車就取締？還是先宣導？

2019-11-07 12:32

質疑女兒遭男友殺害 母慟哭：她附同學身來要抱抱

2019-11-07 14:18

此崗非彼岡！ 韓營廁所之亂扯到嘉縣龍崗派出所警方無奈

2019-11-07 13:57

北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清

2019-11-07 11:23

毒品草案 檢察官呼籲盡速通過擴大沒收斬毒販金脈

2019-11-07 13:23

台塑林園廠槽車外洩氣體起火 環保局依法裁處45萬

2019-11-07 12:55

台灣民政府秘書長林志昇病故 涉吸金7億案將不受理判決

2019-11-07 12:32

迎接伊登到來 埔鹽順澤宮打造巨型冠軍帽今曝光

2019-11-07 12:28

防重蹈覆轍 金門檢方入營區加強宣導反賄選

2019-11-07 12:12

影／台南地檢署自製反賄選首映 檢察官扮阿諾終結賄選

2019-11-07 12:07

影／變形金剛 竹市災害應變中心前進指揮所運輸車啟用

2019-11-07 12:07

感謝暖警關懷協助 何有妹默默打理內灣派出所庭院12年

2019-11-07 11:48

罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊

2019-11-07 11:45

八年級生開敞篷野馬疑酒駕自撞亡 檢今相驗查死因

2019-11-07 11:03

平鎮分局安排體能訓練 維護選前治安

2019-11-07 10:49

台塑林園廠槽車火警 勞檢：未發生爆炸

2019-11-07 10:44

台塑槽車卸料爆炸 環保署：環境監測未發現異常

2019-11-07 10:30

今天要出國 半夜開車回家拿護照撞壞警方監視器系統

2019-11-07 09:51

台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04

八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27

台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23

高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇

2019-11-07 03:56

寒士尾牙迎30週年 謝哲青炒愛心便當

2019-11-07 03:08

主人被輾死 忠狗伴屍不肯離 隔天又回現場

2019-11-07 01:13

上億私菸闖關…台船基隆廠爆漏洞 疑內神通外鬼

2019-11-07 01:03

驚人！萬丹泥火山再度噴發 火焰照亮夜空警消戒備

2019-11-06 23:41

升空車吊臂意外斷裂 修樹工人5米高摔地又被吊籃爆頭亡

2019-11-06 20:56

永和晨運險遭失控遙控飛機砸傷 他PO文提醒民眾小心

2019-11-06 20:19

台東縣消防局「護心計畫」 今再從鬼門關前救回1男子

2019-11-06 20:13

高雄車禍老婦遭撞身亡 無監視器交通燈號成爭議

2019-11-06 19:58

催淚的人與狗故事 網友關切護主忠犬「阿狗」下落

2019-11-06 19:48

找到了！假應徵真行竊 男同樣手法又犯遭逮

2019-11-06 18:58

媽祖保佑 女子錢包遺失5天原封不動找回

2019-11-06 18:50

北市男子泡湯突心肌梗塞 一度救回送醫仍不治

2019-11-06 18:48

嘉市千名外送員引車禍亂象 市府盼業者祭出停權制度

2019-11-06 18:28

裝滿20億現金運鈔車國道爆胎 警全副武裝護送

2019-11-06 17:41

影／愛車違停遭拖吊！男子怒氣領車 先摔倒又動手打人

2019-11-06 17:28

疑誤觸開關 菲籍移工遭機台卡住命危搶救中

2019-11-06 17:23
看更多

熱門文章

確定坐牢！頂新劣油案 最高法院判魏應充5年9月定讞

2019-11-06 17:22

八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27

催淚的人與狗故事 網友關切護主忠犬「阿狗」下落

2019-11-06 19:48

12強／正妹球僮吸睛 意外丟工作讓她好委屈

2019-11-06 21:56

私菸案第二波偵結 「特勤郭雪芙」等27人繳錢獲緩起訴

2019-11-07 10:21

南投清境農場附近火燒山 現場火勢延燒擴大

2019-11-06 15:09

162公分應召女被嫌矮 馬伕怨：打炮還要挑身高？

2019-11-06 16:19

群益基金經理人涉暗操盤 獲利近1500萬元遭約談

2019-11-06 17:18

爆料韓國瑜有私生女 吳子嘉不認罪要傳「王小姐」作證

2019-11-06 15:48

「我7歲姪子畫的」引網友拋一系列圖 驚見價值上萬作品

2019-11-06 21:33

奧客用數百枚硬幣付款 外送員出招反制「收負評也開心」

2019-11-07 10:31

偷和人夫嘿咻還懷孕 小三心碎：不知孩子的爸是誰

2019-11-07 07:55

試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 10:11

退休校長組宗教詐騙集團 遭新竹檢、調、警聯手破獲

2019-11-06 22:15

頂新案魏應充判5年9月定讞 最高院判決理由曝光！

2019-11-06 19:44

好市多這款大份量保鮮膜太狂 有網友超過11年還沒用完！

2019-11-06 18:06

維修出意外！移工上半身卡麵粉攪拌機 命危搶救中

2019-11-06 15:25

批馬英九收頂新10億絕不道歉 吳子嘉嗆：放馬過來吧

2019-11-06 16:07

火辣短裙妹搭火車 同車男子凍未條自慰判拘役30天

2019-11-07 12:34

驚人！萬丹泥火山再度噴發 火焰照亮夜空警消戒備

2019-11-06 23:41

性侵妙齡看護瞎扯「幫洩性需求」 80歲翁重判8年

2019-11-06 21:25

老公小三雖連帶賠償60萬 髮妻批一切行為都在算計

2019-11-07 07:02

影／與男子擦身而過遭撞胸部 女心生不悅提告性騷擾

2019-11-06 16:00

開車撞死左轉騎士判11月 法官：未注意車前狀況有過失

2019-11-06 14:29

罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊

2019-11-07 11:45

台東縣消防局「護心計畫」 今再從鬼門關前救回1男子

2019-11-06 20:13

高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇

2019-11-07 03:56

混油案26罪判5年9月定讞 魏應充聞訊一聲長嘆

2019-11-07 00:58

母女借宿 「友人竟起色心」！趁少女熟睡撫摸身體被起訴

2019-11-06 16:15

台灣男生當兵根本浪費時間？ 網：得擔上保家衛國責任

2019-11-06 21:39

婆婆擅讓小叔住進來！佛心嫂受不了 要賴家王老五搬走

2019-11-06 19:56

影／不良示範！女警開車門撞飛騎士 分局開罰違規

2019-11-06 15:24

打到女童腿骨刺出慘歿 凶手二審「免死」檢上訴

2019-11-06 15:12

台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04

陽明山驚傳強盜 3惡網友洗劫馬來西亞女搶走30萬

2019-11-06 14:42

北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清

2019-11-07 11:23

黃光芹節目評論「鬥李佳芬集團」 挨告誹謗獲不起訴

2019-11-06 15:22

吳博毅超不爽！299枚1元整外送員被神反擊：網全說讚

2019-11-07 10:44

台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23

魏應充要坐牢 他發「阿彌陀佛」念靜思語讓心情平靜

2019-11-06 22:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top