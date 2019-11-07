為選前治安 桃園檢警調宣示「反賄選、查辦假訊息」

2019-11-07 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園地方檢察署今日到桃市警察局八德分局視察查賄制暴工作概況，除了查賄、制暴外，特別還針對假訊息恐嚴重影響選舉公平性加強防制，檢警調單位共同合作舉辦座談會，宣示反賄選、反暴力、查辦假訊息的決心。

桃園地方檢察署主任檢察官劉玉書今日率領5名檢察官到八德分局視察查賄制暴的狀況，並與桃園市調處、刑事警察大隊長、八德分局長、副分局長、偵查隊長、保防組長及5位派出所所長召開查賄制暴工作座談會，劉玉書表示， 2020年1月11日「第15任總統副總統及第10屆立委選舉」，檢警調將特別針對假訊息會選舉公平性會造成影響加強防制。

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劉玉書提醒民眾，亂傳假訊息恐會違反社會秩序維護法及刑法等多項法律規範，若散佈謠言、傳播不實事情足以損害公眾或他人者，更可處五年以下有期徒刑，桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長邱紹洲也表示，已責成刑事警察大隊科技偵查隊成立「假訊息查處小組」專責單位，將對於涉及不法的不實訊息，展開查辦。

選前淨化治安、肅槍、掃毒、掃蕩地下賭盤的工作更需提前展開，尤其防制黑道幫派介入選舉也是工作重點，桃園市調查處調查官陳胤臻指出，2020年二合一選舉攸關國家未來發展甚鉅，特別是面對可能的境外勢力、資金介入及假訊息散布，恐對選舉過程的安全、公正與透明造成威脅，因此「防止金錢、暴力、及假訊息介入選舉」是該次選舉查察的工作目標。

此外，八德分局長陳錦坤表示，不少新進同仁是第一次接觸選舉查賄、制暴工作，將會親自至各派出所向基層同仁指導查賄工作的重要性、賄選態樣及查辦網路假訊息技巧等，讓所有同仁對查賄、制暴及查辦假訊息工作都有更進一步的瞭解。