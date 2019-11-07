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此崗非彼岡！ 韓營廁所之亂扯到嘉縣龍崗派出所警方無奈

2019-11-07 13:57聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前跑桃園市行程，立委陳學聖指桃園警局龍岡派出所拒絕韓上廁所「卡韓」，桃園市警方公布影像，指稱韓國瑜車隊未到龍岡派出所，藍綠陣營為韓國瑜「上廁所事件」互嗆，意外扯到與龍岡派出所一字之差同音的嘉義縣朴子警分局龍崗派出所，龍崗所臉書粉絲團挺韓與反韓者留言互嗆。

朴子警分局長蔡進明說，龍崗派出所並非桃園市龍岡派出所，此「崗」非彼「岡」，呼籲民眾理性，他強調，媒體報導被藍營指「卡韓」的是桃園市警察局平鎮分局龍岡派出所，嘉義縣警察局朴子分局龍崗派出所與廁所事件毫無關連。

有挺韓民眾在位於嘉義縣東石鄉的朴子警分局龍崗派出所，臉書粉絲團貼文留言說「上廁所跟行政中立有關嗎？太扯了！改天現任總統要上廁最好貴局也秉持中立。市民必按一個讚！」； 反韓民眾貼文議譏諷說「韓粉出征，存草不生，嘉義桃園傻傻分不清，祖武震武也不懂，票請好好投國瑜，不要看錯投到蔡英文去惹！」。

嘉義縣朴子警分局龍崗派出所。圖／取自龍崗派出所臉書
嘉義縣朴子警分局龍崗派出所。圖／取自龍崗派出所臉書
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