此崗非彼岡！ 韓營廁所之亂扯到嘉縣龍崗派出所警方無奈

2019-11-07 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜日前跑桃園市行程，立委陳學聖指桃園警局龍岡派出所拒絕韓上廁所「卡韓」，桃園市警方公布影像，指稱韓國瑜車隊未到龍岡派出所，藍綠陣營為韓國瑜「上廁所事件」互嗆，意外扯到與龍岡派出所一字之差同音的嘉義縣朴子警分局龍崗派出所，龍崗所臉書粉絲團挺韓與反韓者留言互嗆。

朴子警分局長蔡進明說，龍崗派出所並非桃園市龍岡派出所，此「崗」非彼「岡」，呼籲民眾理性，他強調，媒體報導被藍營指「卡韓」的是桃園市警察局平鎮分局龍岡派出所，嘉義縣警察局朴子分局龍崗派出所與廁所事件毫無關連。

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