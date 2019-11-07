酒喝到「腦病變」去搶超商 判服刑前先監護5年

2019-11-07 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



張姓男子在超商強盜3包香菸、1瓶米酒，被檢方起訴。法院調查，張18歲開始喝酒，除了曾酒駕，還因喝酒而有酒精性腦病變，會對親人施暴，台北地院審理認為，張為酒犯罪，就強盜犯行判他有期徒刑3年2月，另依保安處分規定，判他於執行前先行監護5年。可上訴。

張2017年7月3日凌晨在新北市新店區便利商店向杜姓女店長購買「Daviddoff」香菸3包，沒錢可付，趁杜女不及防備，搶下陳列架上的紅標米酒走進結帳櫃台內搶貨，他持酒瓶高舉揮動，強盜香菸、米酒後離去，檢警偵辦，張被訴。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

法院審理時，張提出精神抗辯，法官囑託慈濟醫院鑑定，結果認定他有「酒精性腦病變」、「酒精性譫妄」、「酒精性精神病」及「酒精使用障礙症」，報告還指，張辨識違法的能力顯著降低，佐以他曾在台北市立聯合醫院松德院區就醫，認為精神鑑定可採，有減輕理由。

判決說，張曾因酒駕判刑，深夜趁杜姓女店長一人值班，搶取商品，又持酒瓶對被害人揮擊，造成被害人精神受創，事發2年多還餘悸猶存，影響社會治安，判他3年2月。

合議庭調查張的「喝酒史」，查出他18歲起開始喝酒，32歲離婚後酒量漸增，無法維持工作，轉為打零工，2013、2014年到松德院區治療，未能規律服藥、回診，持續飲酒，2015年至慈濟醫院就診，一度住院1個多月，出院後又不回診。

張2017年7月4日犯下超商強盜案後，經家人送至慈濟評估精神狀況及暴力風險後，被院方收治，1個多月後出院，又不回診；去年1月，張持刀攻擊家人，1月22日再到慈濟住院，3月1日出院即未再看診。

法院調查，去年12月，張因拒絕配合慈濟精神鑑定，經母親報警送醫，之後，他因紊亂行為加劇，強闖鄰居家遭人報警，法官認為，張無法戒除飲酒習慣，雖導致腦部病變也接受治療，但自主治療及服藥的順從性不佳，很難期狀況好轉。

判決書指出，張今年5月出院，因母親年事高，無法照顧他，張不服藥，病況較住院時惡化，且又開始喝酒，另方面，張的子女正在就學，無意協助父親就醫，兄弟姊妹則各有家庭，為避免張對社會造成難以預料的危害，判刑時宣告他於刑之執行前，令入相當處所施以監護5年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康