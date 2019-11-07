酒喝到「腦病變」去搶超商 判服刑前先監護5年
張姓男子在超商強盜3包香菸、1瓶米酒，被檢方起訴。法院調查，張18歲開始喝酒，除了曾酒駕，還因喝酒而有酒精性腦病變，會對親人施暴，台北地院審理認為，張為酒犯罪，就強盜犯行判他有期徒刑3年2月，另依保安處分規定，判他於執行前先行監護5年。可上訴。
張2017年7月3日凌晨在新北市新店區便利商店向杜姓女店長購買「Daviddoff」香菸3包，沒錢可付，趁杜女不及防備，搶下陳列架上的紅標米酒走進結帳櫃台內搶貨，他持酒瓶高舉揮動，強盜香菸、米酒後離去，檢警偵辦，張被訴。
法院審理時，張提出精神抗辯，法官囑託慈濟醫院鑑定，結果認定他有「酒精性腦病變」、「酒精性譫妄」、「酒精性精神病」及「酒精使用障礙症」，報告還指，張辨識違法的能力顯著降低，佐以他曾在台北市立聯合醫院松德院區就醫，認為精神鑑定可採，有減輕理由。
判決說，張曾因酒駕判刑，深夜趁杜姓女店長一人值班，搶取商品，又持酒瓶對被害人揮擊，造成被害人精神受創，事發2年多還餘悸猶存，影響社會治安，判他3年2月。
合議庭調查張的「喝酒史」，查出他18歲起開始喝酒，32歲離婚後酒量漸增，無法維持工作，轉為打零工，2013、2014年到松德院區治療，未能規律服藥、回診，持續飲酒，2015年至慈濟醫院就診，一度住院1個多月，出院後又不回診。
張2017年7月4日犯下超商強盜案後，經家人送至慈濟評估精神狀況及暴力風險後，被院方收治，1個多月後出院，又不回診；去年1月，張持刀攻擊家人，1月22日再到慈濟住院，3月1日出院即未再看診。
法院調查，去年12月，張因拒絕配合慈濟精神鑑定，經母親報警送醫，之後，他因紊亂行為加劇，強闖鄰居家遭人報警，法官認為，張無法戒除飲酒習慣，雖導致腦部病變也接受治療，但自主治療及服藥的順從性不佳，很難期狀況好轉。
判決書指出，張今年5月出院，因母親年事高，無法照顧他，張不服藥，病況較住院時惡化，且又開始喝酒，另方面，張的子女正在就學，無意協助父親就醫，兄弟姊妹則各有家庭，為避免張對社會造成難以預料的危害，判刑時宣告他於刑之執行前，令入相當處所施以監護5年。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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