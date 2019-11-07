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質疑丁允恭圖利周玉蔻包工程 吳子嘉獲不起訴

2019-11-07 12:10聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

總統府副發言人丁允恭擔任行政院副發言人，時因高雄市觀光大使事件引起風波，遭美麗島電子報董事長吳子嘉質疑是否圖利資深媒體人周玉蔻包工程。丁認為名譽受損提告，台北地檢署調查後，認為吳事後有更正說法，且是針對可受公評之事提出質疑，今依罪嫌不足，不起訴吳子嘉。

高雄代言大使風波不斷，接替五月天位置的藝人白冰冰，遭丁允恭酸「摧毀城市質感」。今年1月2日，吳子嘉在政論節目上說，「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。他這樣講對不對？但花媽引以為傲的質感是什麼東西？就是5000個天坑嘛，那怎麼解讀呢？你偷工減料是城市的質感嗎？」

吳子嘉批評，丁允恭評論白冰冰就是無聊的痞子行為，接著還揶揄，「丁允恭可能也要跑法院了」，「你怎麼給一個周玉蔻去做台語歌曲研究呢？請你跟我交代一下吧。」

3日，丁在臉書發文說，「這個研究案，根本不是高雄市政府新聞局的標案，怎麼會是我『圖利他人』？」對於發言的吳子嘉，還有未盡查證義務的媒體與記者，以及引述的國民黨文傳會副主委洪孟楷，將依法提起告訴。

4日，吳子嘉在政論節目上坦言認錯，「我現在要去跑法院了，因為我沒有搞清楚，因為我這個新聞年齡大了、字看錯了你知道。結果一看下面對了，新聞局30萬，終於逮個正著。」、「所以文化局96萬之後，新聞局也給了周玉蔻30萬。」

面對吳子嘉窮追不捨，後續加碼爆料，丁允恭二度在臉書開槓，寫明：「吳子嘉醜二。」、「2018年7月，我早就已經不在新聞局任上了。」、法院見喔。」

丁允恭直到妨害名譽罪6個月告訴期的最後一天晚上，才赴北檢按鈴申告，指自己因為受到眾多網友批評而名譽受損，要控告吳子嘉涉誹謗罪。檢方認為，吳子嘉事後有更正說法，且是針對可受公評之事提出質疑，因此依法不起訴。

美麗島電子報董事長吳子嘉。記者林孟潔／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉。記者林孟潔／攝影
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吳子嘉丁允恭周玉蔻

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