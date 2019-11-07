女童點眼藥水左眼失明 診所醫師疏失判賠903萬元

2019-11-07 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



9歲女童近視到觀心眼科診所求診，配戴角膜塑型片卻眼睛不適，醫師楊正烽開類固醇眼藥水給女童點用，時間長達2年，但疏於告知藥物風險，也未追蹤女童眼壓，造成女童長期眼壓過高、青光眼，最終左眼失明；女童和父母提告求償，台北地方法院判眼科診所、醫師應連帶賠償903萬餘元，仍可上訴。

女童和父母提告主張，女童2013年2月15日因為左右眼近視到觀心眼科診所求診，但醫師楊正烽診療後鼓吹自費接受「角膜塑型術」，要求家長購買夜戴型角膜塑型隱形眼鏡；女童開始長期配戴角膜塑型片，卻感到雙眼不舒服，出現紅腫、癢、痛等症狀，回診時楊正烽囑咐女童繼續戴角膜塑型片，另開類固醇眼藥水讓女童改善眼睛不適症狀。

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女童從2013年2月開始戴角膜塑型片，並使用類固醇眼藥水，時間長達2年；女童2015年2月因為左眼視力逐漸消失，到台大醫院掛急診，經診斷是因眼壓長期過高、青光眼，造成視神經受損，左眼完全喪失視力，右眼視野僅剩4分之1、視力0.16。

女童父母認為，醫師開類固醇眼藥水給女童，卻沒有定期監測女童眼壓，事前也沒有告知使用類固醇眼藥水有失明的高風險，放任女童長期使用眼藥水，最終導致左眼失明，認定醫師有過失，提告要求觀心眼科診所、醫師應賠償女童2085萬餘元、父親200萬元、母親200萬元。

眼科診所和醫師抗辯，女童和父母到診所看診時，主動告知他要讓女童帶角膜塑型片，他花1個小時仔細評估後，讓女童配戴角膜塑型片，且他提供的角膜塑型片有經衛福部核准，女童母親也有簽署矯正視力同意書；他沒有要求女童繼續戴角膜塑型片，反而有告知女童和家屬若出現不適要停止配戴角膜塑型片並回診，同意書和衛教手冊均有詳細載明。

醫師反駁，他因為發現女童有過敏性結膜炎症狀，才開立類固醇眼藥水，有告知一天兩次、期間為3天，有癢才點，不癢便須停藥，他開藥並不會導致女童眼壓升高，他也有透過細隙燈、觸診方式檢查女童眼壓，已經善盡診療義務。他認為，無法排除是「病患未遵照醫囑使用眼藥水」，不應該將不幸的結果歸責於他。

法院認為，藥物仿單上有註明長期使用會導致眼壓升高、青光眼、視神經受損等，但根據診所的處方收據，醫師2年來共開立22次類固醇眼藥水給女童，處方收據上卻全然沒有任何警語或副作用說明；若醫師有告知風險，父母愛女心切，豈有可能任意讓女童長期點眼藥水，認定醫師沒有盡到告知義務。

醫師曾辯稱，處方收據都會記載「含類固醇」，一般人對於類固醇「不宜無端長期使用」，應該有常識；法官認為，醫師說法徹底忽略醫師法規定，無視醫師醫療專業和注意義務，竟把藥物效用和治療風險交給病患依常識判斷，故不採信醫師說詞。