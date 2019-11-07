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牛肉麵店竄改麵條效期 搜索發現滷豆干及牛筋也過期

2019-11-07 11:48聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

王座餐飲股份有限公司旗下品牌段純貞牛肉麵中區經理陳男，負責廣三SOGO等店業務，因向點線麵公司採購的麵條過多，為避免食材耗損，涉嫌叫黃姓店員將即將逾期的5包麵條改標；而楊姓組長將過期的8包白麵重新包裝，並在空白標籤偽填製造時間，經檢調查獲，台中地檢署今天依偽造文書、虛列標記等罪將陳男、黃男、楊男等3人起訴。

檢察官審酌，王座公司旗下品牌段純貞牛肉麵副理兼中區經理陳男（34歲）犯後未完全坦承犯行，避重就輕，請法官量處適當刑度，以儆效尤；而黃姓店員（25歲）聽命於陳，在犯罪中居於服從附屬的角色分工；楊姓組長為避免食材損傷過量而遭上級責罵來改標，請法官從輕量刑，以啟自新。

起訴書指出，陳男自去年9月間起，擔任王座公司旗下品牌段純貞牛肉麵的副理兼中區區經理，負責管理段純貞牛肉麵公益店、崇德店、廣三SOGO店業務，陳等人明知段純貞牛肉麵廣三SOGO向點線麵餐飲公司、阿麵製麵廠有限公司採購麵條，為降低成本，竄改生產日期。

去年12月25日，黃男發現段純貞牛肉麵廣三SOGO店向點線麵公司下訂麵條數量過多，而麵條保存期限僅為5天，遂造知陳男，陳為避免王座公司遭受食材耗損，授意黃將即將逾有效期限的麵條改標，黃將有效日期由「2018.12.26」 塗改為「2018.12.28」，再存放至冰箱。經王座營運部品保曾姓副理稽核，發現5包改標的過期麵條。

楊姓組長明知段純貞牛肉麵廣三SOGO店向阿麵製麵廠進貨的白麵，保存期限為10天，倘逾有效期限，應丟棄至廚餘並填寫耗損表，但為避免食材耗損遭上級責罵，於今年7月間，將逾有效期限的阿麵製麵廠生產的白麵，自原包裝的塑膠袋窗取出重新放置在新塑膠袋內，重新包裝，再將改標過期白麵共8包放在放箱。

至7月24日，檢察官張桂芳指揮警調等人員，前往台中市段純貞牛肉麵廣三SOGO店櫃位、新竹縣竹北市王座公司、台北市信義區的王座公司台北辦公室等處搜索，當場扣得阿麵製麵廠送貨單、點線麵送貨單、採購明細等資料。

檢調人員並在段純貞牛肉麵廣三SOGO店，發現已逾期的開封滷豆干（有效日期為同年7月23日）、預備供餐的牛筋（有效日期為同年7月21日）、及楊組長違法改標的白麵共8包等物。

王座餐飲股份有限公司旗下品牌段純貞牛肉麵中區經理陳男，負責廣三SOGO等店業務，...
王座餐飲股份有限公司旗下品牌段純貞牛肉麵中區經理陳男，負責廣三SOGO等店業務，涉嫌叫黃姓店員將即將逾期的5包麵條改標；而楊姓組長將過期的8包白麵重新包裝，並在空白標籤偽填製造時間，經檢調查獲，台中地檢署今天依偽造文書、虛列標記等罪將陳男等3人起訴。圖／台中地檢署提供
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王座餐飲股份有限公司旗下品牌段純貞牛肉麵中區經理陳男，負責廣三SOGO等店業務，...
王座餐飲股份有限公司旗下品牌段純貞牛肉麵中區經理陳男，負責廣三SOGO等店業務，涉嫌叫黃姓店員將即將逾期的5包麵條改標；而楊姓組長將過期的8包白麵重新包裝，並在空白標籤偽填製造時間，經檢調查獲，台中地檢署今天依偽造文書、虛列標記等罪將陳男等3人起訴。圖／台中地檢署提供
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