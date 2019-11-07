知名滷肉飯店長想買車 竟要求自閉症員工當連帶保證人

2019-11-07 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



領有輕度身心障礙證明的林姓自閉症患者到首次知名滷肉飯店打工，被高姓店長要求擔任買車貸款的連帶保證人，並在貸款契約、抵押契約和本票上簽名。他事後在律師協助下提撤銷訴訟，台北地方法院判林勝訴，撤銷他擔任連帶保證人責任等，可上訴。

林提告主張，他是自閉症患者，認知和學習工作能力都比一般人低，他2017年到滷肉飯店擔任身障工讀生，因為工作能力差上班時數少，他便向高姓店長協商增加上班時數，未料店長藉機要求他擔任貸款買車的連帶保證人，他擔心拒絕店長會導致工作不保，才會在貸款契約、抵押契約、本票上簽名。

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林指出，他簽名後同意擔任店長43萬債務連帶保證人，也是本票的共同發票人，但他每月僅有5861元薪資，比店長每月應還款的9374元還低，但汽車公司卻趁他沒有經驗且不了解貸款，讓他簽貸款契約和本票，有失公平，因此請求法院撤銷契約連帶保證責任和本票。

汽車公司抗辯，林簽契約前一天，公司員工曾打電話給林，可見他已知道契約內容，不是輕率、無經驗的人，且林沒有受任何監護宣告，因此林簽署的契約和本票都合法，不能主張撤銷或減輕責任。

法院認為，林從小開始就因學習和發展問題持續就診，且有輕度身心障礙手冊，醫師也診斷有自閉症障礙，出現社交互動和溝通障礙，語意理解和語言表達都有困難。

林在滷肉飯店打工也只協助店內打雜、清洗和打掃，並沒有負責收銀或點餐，法官認定林沒有理解或擔任連帶保證人、本票共同發票人的意義和能力。

另外，汽車公司員工作證指出，他只把貸款和抵押契約、本票拿給林簽名，沒有說明契約內容，林也沒有問問題，過程5分鐘就結束；法院認為，相關契約和本票的借款內容和權利義務，一般人也須相當時間閱覽理解內容，但林有語言理解障礙，卻在短短5分鐘內簽名完成。