私菸案第二波偵結 「特勤郭雪芙」等27人繳錢獲緩起訴
2019-11-07 10:21
聯合報 記者賴佩璇
／即時報導
台北地檢署持續追查私菸案大量訂菸者，繼今年8月23日首波起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人後，今再對永和警衛室少將林國欽、「特勤郭雪芙」張嘉玲等訂菸大戶27人做第二波偵結，依違反稅捐稽徵法處分緩起訴處分，期限1年，依數量各須支付公庫3萬元至30萬元不等，其中林國欽、張嘉玲各須支付公庫6萬元。
北檢第一波偵結針對在押首謀、訂菸超過565條以上大戶及華航人員；目前證據顯示，此次「自由民主永續之旅」菸品銷售決策者為邱彰信。起訴名單為國安特勤人員吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維、李君偉、黃柏維及林志建7人，華航方面則有邱彰信、于堯、黃川禎以及空品處職員陳穎彥4人。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
此次團購菸品最高層級軍官為「永和警衛室」外衛主任陳逸夫少將、內衛主任林國欽少將及其他訂菸者、華航董事長謝世謙、資深副總羅雅美過去參與總統專機出訪任務，是否也涉類似違法，則另案偵辦。
檢方持續追查大量訂菸者，持續傳喚林國欽等24人到案，名單內被告均訂菸逾50條，張嘉玲當天有事請假未到，事發後她已被調職回警政署。陳逸夫則未在傳喚名單。檢方查出，張嘉玲幫謝姓男友訂購100條七星菸，花費6萬7千元，並由謝男匯款給予吳宗憲。
檢方查出，第二波偵查名單中訂菸量最多的是國安局人員顏嘉慶537條，逃漏稅額達32萬4009元；最少的則是許榕傑53條，逃漏稅額3萬1844元；林國欽、張嘉玲各訂100條，分別逃漏稅6萬0161元、6萬0122元。
檢方依每人訂菸數量、逃漏稅額不同，給予緩起訴條件而有不同，支付公庫最多30萬、最少3萬元，27人均需接受北檢安排的法治教育課程6小時。林國欽、張嘉玲則各須支付公庫6萬元。
留言