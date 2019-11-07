群益基金經理人涉暗操盤獲利近1500萬元 以300萬元交保

2019-11-07 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



群益投信基金經理人黃常恩遭金管會查出涉利用人頭林彥合等3帳戶，買進華泰（2329）等3檔股票，再透過決策基金權限，利用投資人款項拉抬3檔股價套利近1500萬元，害基金虧損2200多萬元。台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分8路搜索並約談黃、林等2人，另傳喚5名證人，今清晨依違反證券投資信託及顧問法命黃以300萬元、林以200萬元交保，均限制出境、出海。

黃常恩擁有台大財務金融所碩士學位，經歷為群益投信投研部基金經理、群益投信資產管理部私募基金經理、群益投信全權委託投資經理人。根據金管會移送資料，指去年9月至11月間，黃常恩利用林彥合等3人名下證券帳戶，以10.25元左右價格，分批買進華泰等3檔股票各300張，合計900張。

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一開始，黃先透過由他決策進場的「創新科技基金」下單他所買入的3檔股票，趁機拉抬股價，再讓已買入3檔股票的「創新科技基金」賣出持股，兩個交易日即賣出近5000張，短期內他個人獲利近1500萬元，卻害基金虧損1600萬多元。加計其他2檔股票，該基金共損失2200多萬元。

檢察官昨指揮指揮調查局新北市調查處，兵分8路搜索並約談黃常恩、林彥合等2人，另傳喚5名證人到案。

檢方複訊後，今清晨依違反證券投資信託及顧問法命黃以300萬元、林以200萬元交保，均限制出境、出海。