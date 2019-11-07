老公小三雖連帶賠償60萬 髮妻批一切行為都在算計
2019-11-07 07:02
聯合報 記者白錫鏗
／台中即時報導
台中市民楊姓男子與小三相戀，在外產下1子，經楊妻提告，一審依妨害家庭罪將兩人各判刑2月，楊妻並提起刑事附帶民事賠償，兩人連帶賠償楊妻60萬元，兩人上訴二審，請求給予緩刑，台中高分院以楊妻請求判重刑，因兩人無悔意，未道歉，一切行為都在算計，犯後馬上脫產，法官遂以兩人未獲原諒，不予宣告緩刑。
判決書指出，2016年9月間，楊男與小三林女在他的工作地點，兩人發生性關係，小三因而懷孕，2017年7月產下1子，至2017年11月間，楊妻見到孩子，始提出告訴，台中地院依妨害家庭罪將楊男及林女各判刑2月，得易科罰金。
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台中高分院查出，楊妻已提起刑事附帶民事賠償，一審判決楊男及林女連帶賠償60萬元，並已給付楊妻，法官查出兩人坦承犯行，態度良好，且依民事判決內容賠償楊妻，但這是兩人履行民事上的賠償義務，並非兩人自願性的賠償。
同時，楊妻在二審開庭時， 向法官請求判兩人重刑，因楊男及林女無悔意，也未道歉，一切行為都在算計，事發後馬上進行脫產，足見兩人未獲楊妻的諒解，考量楊妻的感受，以及楊男未回歸家庭，難期待經此偵審及判刑2月可使兩人知所警愓，而無再犯之虞，所以不予宣告緩刑。
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