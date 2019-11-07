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執行死刑選舉考量？ 法務部：無時間表

2019-11-07 03:22台灣醒報 記者張元融╱台北報導

蔡政府是否於總統大選前執行死刑，各界都在關注。藍委吳志揚6日以行政院長蘇貞昌日前拋出的「死刑定讞就該執行！」質詢法務部長蔡清祥，質疑蘇揆此番言論是否在對法務部下指導棋？蔡清祥否認，並強調「法務部執行死刑沒有時間表。」

蘇揆10月25日在施政總質詢時回答綠委陳賴素美說：「有些罪惡天地不容，死刑定讞就該執行！」並點名，犯下小燈泡案的王景玉、燒死6位親人的翁仁賢。 

吳：應依法執行

吳志揚首先詢問，目前我國有39名死囚還未執行，是因為審查還有疑義，還是有「廢死壓力」？並表示，廢死與人權公約屬於「立法考量」，法務部的考量是「有無可能冤獄、冤枉人」，不能接受法務部有其他考量。

「執行死刑不要有選舉考量！」吳志揚說，法務部去年8月在蔡清祥任內曾執行一件死刑，離11月九合一大選僅3個月，而蘇貞昌上述發言的時間點也是大選前3個月。

吳志揚也表示，去年至今，已有一位死囚自殺，「不依法執行死刑，讓死囚病亡，關到受不了而自殺，這樣會比較有人權嗎？」請部長好好思考。

蔡：依死刑個案斟酌

「法務部有執行死刑的進度，但是沒有時間表。」蔡清祥說明，執行死刑要相當審慎，法務部訂有「審核死刑案件執行實施要點」，執行死刑個案須檢視個案有無「非常上訴、再審、提釋憲、總統特赦」等其他再救濟機會。並強調，「每個死刑個案的內容不同，按照個案情節不同、衡酌，所花的時間也不一樣。」

對於「選前3個月執行死刑是選舉考量」的質疑，蔡清祥否認說，執行死刑的時間與選舉無關，且「去年執行的時間點距離選舉還很長，怎麼可能會為了選舉而執行。」蔡也說，藍綠過往的政策，其實都是往「逐步廢死」目標在走；而目前當然會依照法律執行，只是在執行上會非常審慎。

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死刑蔡清祥

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