殺死女直播主 高院重懲改判無期

2019-11-07 01:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



男子廖晏霆去年持刀刺殺、勒斃前女友、直播主邱喬琪，高院昨重判無期徒刑。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

17直播主邱喬琪去年遭前男友廖晏霆刺殺後勒斃，一審認為廖想以自殺為手段挽回感情，遭拒才頓萌殺意，依殺人罪判他十五年徒刑。台灣高等法院昨罕見加重、改判無期徒刑、褫奪公權終身。審判長表示，廖因分手就殺害年僅廿六歲的邱女，不重懲難以對社會交代。

高院指出，廖於案發前一天就備妥水果刀，應不是臨時起意殺人；加上他至今未與被害家屬和解、調解或提出補償方案，每次「鞠躬道歉」不能算犯後態度良好，被害家屬還要求判死刑。合議庭指出，僅因分手就殺人，不是年輕人面對感情該有的行為，因此加重改判。

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廿八歲的廖晏霆當過攝影師、鞋店員工和直播行銷幕後人員，案發時正留職停薪，靠存款生活。廖和邱女交往三年多，去年二月分手，他五月廿二日傍晚帶水果刀至台北市中山北路邱女住處樓梯間等候，趁邱女開門外出時，上前硬推入屋刺殺、勒頸。鄰居聽尖叫聲報警，警方到場，廖不開門，一度僵持，邱女最後傷重不治。

台北地院認為廖「作勢自殺」想迫使邱女復合，邱女執意逃離才讓廖憤恨行凶。

高院開庭時，邱父指控廖晏霆案發前數月就恐嚇要殺人，做父母的原希望女兒和廖感情自然變淡，沒想到他「這麼狠」。廖在法庭上辯稱不是故意殺人，曾邊哭邊向邱父說「我很愛你女兒、我只是想保護她」，還跪地磕四個響頭。邱父回「一輩子都不會原諒你」，要廖摸自己的良心「你敢說，我不想聽」。