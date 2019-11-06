綁鐵工又喝茫被抓 10次酒駕紀錄判1年

2019-11-06 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



37歲的郭姓綁鐵工，今年5月間才因酒後騎車被抓判10月徒刑，相隔1個月，他又因喝完啤酒，騎機車上路，在台南市永康區永大路段為警攔查，員警發現他散發酒味，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.55毫克，且已茫醉，台南地院認他自2002年迄今已有10次酒駕公共危險紀錄，並未記取教訓，處1年徒刑，可上訴。

判決指出，郭前因公共危險案件，經院方判處9月徒刑確定，與另案接續執行後去年8月31日假釋出監，並於今年2月2日保護管束期滿。5月16日下午4時許，在永康區永大路三段永大陸橋下喝酒，直至晚上7時許先返家休息

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未料，同日晚間10時，他騎乘機車搭載母親外出牽車，10時35分他因交通違規而為警攔查，經測得其吐氣所含酒精濃度為每公升1.09毫克。台南地院認他駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上情形，累犯，處10月徒刑。

沒想到相隔1個月多，6月19日9時至10時許，在自家喝完啤酒後，下午2時30分騎機車外出，3時在永大路三段為警攔查。經酒測後，吐氣所含酒精濃度達每公升0.55毫克，再次被依公共危險罪嫌送辦。

台南地院審酌，郭自2002年間迄今，已有10次因酒駕公共危險案件經論罪科刑的紀錄，顯見郭並未獲取教訓，也無意改正其輕忽其他用路人行車安全，酒後駕駛的行徑符；另郭本次酒後駕駛的酒精濃度為每公升0.55毫克，已達茫醉的程度，有加重懲處的必要。

惟念及郭並未肇事致生自己或他人的具體損害，犯罪後始終坦承犯行，態度良好。同時，參酌辯護人主張郭坦承犯行，並未肇事，家中有雙親及領有重度身心障礙手冊的弟弟需撫養，請從輕量刑。台南地院量處1年徒刑，以示懲儆。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康