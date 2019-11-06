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婆婆擅讓小叔住進來！佛心嫂受不了 要賴家王老五搬走

2019-11-06 19:56聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市林姓婦人出於善意，將名下1戶房屋讓婆婆居住。但婆婆還有個兒子離婚孤家寡人、又居無定所，婆婆愛子心切之下，擅自將兒子接來同住，林婦跟丈夫也不好意思拒絕，只好讓婆婆、小叔住著，這10多年來分文未取。婆婆去年過世，小叔仍遲遲不肯搬離，林婦只好一狀告上法院；橋頭地院判林婦的小叔應將房屋騰空、返還林婦。

林婦指出，自己跟丈夫談妥，20年前決定讓婆婆無償入住名下房屋養老，婆婆住了幾年，想到小叔孤家寡人又居無定所，在沒經過他們夫妻倆同意下，就將小叔接來同住；當時他們夫妻倆也不好多說，就默許小叔從2009年開始住到現在，期間從來沒有收取任何費用。

林婦再指，婆婆去年過世後，她與丈夫有意將房屋收回自用，於是曾先告知小叔、請他搬離，但小叔完全置之不理，還忽視林婦寄發的存證信函。林婦痛批，當初他們是考慮到婆婆，才同意讓小叔入住，但婆婆如今過世，借用關係已不存在，小叔實在無權繼續占用房屋，決定依法提告，請求小叔返還房屋。

訴訟期間，林婦的小叔未赴言詞辯論庭爭執，也沒具狀聲明或陳述。橋頭地院民事合議庭從林婦提出的建物登記第一類謄本、存證信函等事證展開調查，確認該房產是林婦所有，且目前由林婦的小叔占有，判准林婦主張，要求林婦小叔應騰空該房屋、並將房屋返還林婦，全案可上訴。

高雄市林姓婦人好心讓婆婆住在名下房屋養老，沒想到連小叔都住進來，一住就是10年，...
高雄市林姓婦人好心讓婆婆住在名下房屋養老，沒想到連小叔都住進來，一住就是10年，婆婆過世後，她決定要讓小叔把房子還回來。圖／本報系資料照
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婆婆夫妻高雄市

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