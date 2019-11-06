市長指示員警向攤販開單？高雄男子散播不實訊息被裁罰
2019-11-06 19:19
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
網友劉姓男子在臉書社團「鋼鐵庶民力挺國瑜團」中貼文，內容指出「轉載網友貼文」，並說「韓國瑜指示警察在鳳山光工協市場開單」，高雄鳳山警分局獲訊後，今天上午10點通知劉男到案。
劉男在網路上貼文「今天在鳳山海光工協市場買菜看到警察開攤販的單，還兼告知攤販是韓市長指示要開的，我個人是不相信韓市長會指示警察去開海光攤販的罰單，韓國瑜競選團隊是不是應該去了解一下，是不是有心人士要讓基層民眾對韓市長產生不滿以及誤會，故意要惹起地方基層民怨呢？」
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鳳山警分局獲訊後，派員警實地到場向市場攤販查訪，不過都沒有聽到「韓國瑜指示員警開單」，警方昨晚通知劉男（56歲），今上午劉到案時，他稱是因為網路上看到訊息而分享，盼藉由轉貼讓韓市長團隊看到。
不過，因劉因為查證涉及散布謠言，訊後被警方依違反社會秩序維護法，函送高雄地方法院鳳山簡易庭裁處。
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