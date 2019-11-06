精障男電線捆脖弒母判7年半 兄妹坦言也有責任

2019-11-06 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



領有精神障礙手冊的宋姓男子，疑不堪照顧酗酒又行動不便的76歲老母，今年1月衝動用電線將人勒斃；新北地院審理此案，考量他患有精神疾病卻得獨自照顧老母，壓力甚大，加上其他家人也替他求情，依法減刑後，今天依殺害直系血親尊親屬罪判刑7年6月。全案可上訴。

檢警調查，宋男（52歲，在押）無穩定工作，生活全靠胞妹每月數千元接濟，案發前一個多月才被胞妹託付照顧老母生活起居，但因為準備的飲食不合老母胃口，常有口角衝突。今年1月，他照顧老母照顧到不耐煩，想預支生活費又被胞妹拒絕，積怨已深，後來聽廣播得知台北看守所發生死囚用橡皮筋自縊事件，因此動了殺人念頭。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

審理時，宋男坦承犯行，供稱當時因為手邊沒有橡皮筋，才會拿電器插座延長線犯案；法院調查，宋男雖領有精神障礙手冊，但他有按時服藥，犯案前也沒有飲酒，甚至動手前用電線勒自己確認手法有效，認定其行凶當下心智正常。

宋男雖然殺害老母，但其他兄弟姊妹都替他求情，稱母親生前愛喝酒抽菸，不好照顧，只會出一張嘴，照顧起來很累。宋男的兄妹也具狀陳情「我們兄弟姊妹5人未能輪流照顧老母，將照顧母親的責任推給有精神疾病的弟弟，讓他獨自面對母親的問題，實在有欠考量，希望法院能給他一個改過自新的機會。」