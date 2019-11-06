警員勾結朋友扮司法黃牛詐6百萬 法院裁定羈押禁見
文山一警分局警員王柏鈞被控涉嫌夥同友人洪清瑞、林敬富籌組詐騙集團，假扮調查官向新北市新店區知名建設廖姓前董座恐嚇，謊稱婚外情挨告，可協助廖疏通檢察官擺平官司，詐得近600萬元。檢方昨搜索約談王等3人到案，依串證之虞向法院聲押禁見洪、林兩人，命王以120萬元交保。但王直到今凌晨1點30分仍覓保無著，檢方改聲押禁見。台北地方法院下午開羈押庭，裁定3人收押禁見，可抗告。
法院認為，3人犯罪嫌疑重大，且詐欺案件具高度隱蔽性，關於交付款項原因、嫌犯之間的分工、與被害人溝通過程、相關簡訊來源等，3人說法和被害人證述有所出入。另外，3人謀議過程、分工、犯案手法和是否有潛在共犯等，仍待檢察官調查，並傳喚相關證人到案說明，部分具體案情未明，無法排除3人與共犯勾串或影響證人陳述的可能，足認3人有勾串之虞。
台北地院指出，3人所涉犯罪危害社會秩序甚鉅，對他人財產權影響甚大，審酌目前偵辦案件的進度、犯罪金額、手法等本案情節，加上現今通訊軟體技術便捷、迅速，認為無從以具保或限制住居等手段排除3人與共犯或證人勾串之可能性，認定有羈押的必要，因此裁定將3人羈押禁見。
據調查，林敬富多年前曾幫廖董追討1筆上億元債務，2人因此成為好友，2018年間，林男知悉廖董名下有不少存款，因而心生歹念，找來具有司法實務經驗的王柏鈞假扮調查官，謊稱廖董的婚外情已經被發現，地檢署偵辦通姦罪，要王告知廖董「我們可以幫忙處理。」
廖董擔心事件曝光會影響家庭與聲譽，立即向王柏鈞求證真偽，王見廖董已上鉤，稱自己是市調處大安調查站組長、洪清瑞是「維安查報隊」司法警察，可以幫忙搞定檢察官，但要一些「活動費」與「封口費」，否則消息可能會曝光。
廖董不疑有他，1年內陸續匯款20萬元、50萬元、500萬元給王柏鈞等人。後來林男再向廖董要錢，廖董認為已經付出足夠費用打點警調人員，拒絕再拿錢出來，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療期間，女兒認為內情不單純，堅持帶廖董報案，才讓這起事件曝光。
檢調昨發動搜索並約談相關人到案。據了解，洪清瑞、林敬富偵訊時，否認涉及司法黃牛詐騙，供稱和廖董是多年好友，但王柏鈞坦承，全案是3人設局詐騙廖董。
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