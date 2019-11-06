親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

太陽花國賠案：結論不符期待 判決書就不重要？

別花太多錢在汽車上！ 專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

警員勾結朋友扮司法黃牛詐6百萬 法院裁定羈押禁見

2019-11-06 17:58聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

文山一警分局警員王柏鈞被控涉嫌夥同友人洪清瑞、林敬富籌組詐騙集團，假扮調查官向新北市新店區知名建設廖姓前董座恐嚇，謊稱婚外情挨告，可協助廖疏通檢察官擺平官司，詐得近600萬元。檢方昨搜索約談王等3人到案，依串證之虞向法院聲押禁見洪、林兩人，命王以120萬元交保。但王直到今凌晨1點30分仍覓保無著，檢方改聲押禁見。台北地方法院下午開羈押庭，裁定3人收押禁見，可抗告。

法院認為，3人犯罪嫌疑重大，且詐欺案件具高度隱蔽性，關於交付款項原因、嫌犯之間的分工、與被害人溝通過程、相關簡訊來源等，3人說法和被害人證述有所出入。另外，3人謀議過程、分工、犯案手法和是否有潛在共犯等，仍待檢察官調查，並傳喚相關證人到案說明，部分具體案情未明，無法排除3人與共犯勾串或影響證人陳述的可能，足認3人有勾串之虞。

台北地院指出，3人所涉犯罪危害社會秩序甚鉅，對他人財產權影響甚大，審酌目前偵辦案件的進度、犯罪金額、手法等本案情節，加上現今通訊軟體技術便捷、迅速，認為無從以具保或限制住居等手段排除3人與共犯或證人勾串之可能性，認定有羈押的必要，因此裁定將3人羈押禁見。

據調查，林敬富多年前曾幫廖董追討1筆上億元債務，2人因此成為好友，2018年間，林男知悉廖董名下有不少存款，因而心生歹念，找來具有司法實務經驗的王柏鈞假扮調查官，謊稱廖董的婚外情已經被發現，地檢署偵辦通姦罪，要王告知廖董「我們可以幫忙處理。」

廖董擔心事件曝光會影響家庭與聲譽，立即向王柏鈞求證真偽，王見廖董已上鉤，稱自己是市調處大安調查站組長、洪清瑞是「維安查報隊」司法警察，可以幫忙搞定檢察官，但要一些「活動費」與「封口費」，否則消息可能會曝光。

廖董不疑有他，1年內陸續匯款20萬元、50萬元、500萬元給王柏鈞等人。後來林男再向廖董要錢，廖董認為已經付出足夠費用打點警調人員，拒絕再拿錢出來，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療期間，女兒認為內情不單純，堅持帶廖董報案，才讓這起事件曝光。

檢調昨發動搜索並約談相關人到案。據了解，洪清瑞、林敬富偵訊時，否認涉及司法黃牛詐騙，供稱和廖董是多年好友，但王柏鈞坦承，全案是3人設局詐騙廖董。

王柏鈞。本報資料照片
王柏鈞。本報資料照片
分享

詐騙集團檢察官

相關新聞

陳盈潔涉教唆胞姊犯罪 選舉期間接秀要求明年再開庭

2019-11-06 17:00

爆料韓國瑜有私生女 吳子嘉不認罪要傳「王小姐」作證

2019-11-06 15:48

精障男電線捆脖弒母判7年半 兄妹坦言也有責任

2019-11-06 18:30

中資介入選舉？調查局查地下通匯近800億元

2019-11-06 17:29

香水誤認成珍珠 男子被控偷芭樂法官還清白

2019-11-06 16:43

單身OL網交義大利帥哥 陷愛情騙局直奔高鐵交錢

2019-11-06 16:30

批馬英九收頂新10億絕不道歉 吳子嘉嗆：放馬過來吧

2019-11-06 16:07

愛情機房騙134名陸女全失敗 一罪一罰主謀吃7年2月牢飯

2019-11-06 15:25

黃光芹節目評論「鬥李佳芬集團」 挨告誹謗獲不起訴

2019-11-06 15:22

打到女童腿骨刺出慘歿 凶手二審「免死」檢上訴

2019-11-06 15:12

黃牛虛擬身分證號訂車票 他用到死人的證號而露餡

2019-11-06 14:37

開車撞死左轉騎士判11月 法官：未注意車前狀況有過失

2019-11-06 14:29

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬

2019-11-06 14:28

陳同佳案翻版？ 台男在港搶劫回台 我檢警處理中

2019-11-06 14:25

刀刺、勒斃直播主前女友 高院重判無期

2019-11-06 14:23

不記得中視交易案？ 律師：馬英九只記得和扁講訪美經驗

2019-11-06 12:52

女檢座顏值破表！桃檢松隆子、木村拓哉反賄影片亮相

2019-11-06 12:39

泰網友送他9顆印尼笑雞蛋 台男欣然接受下場罰3萬

2019-11-06 12:24

三中案開庭 馬英九律師：黨主席不會干預出售黨產

2019-11-06 12:20

酒駕連坐實施4個月 受罰乘客數下降有限

2019-11-06 12:07

大玩兩面手法...偷天換日盜採砂石7800公噸 他們全栽了

2019-11-06 11:53

懷疑鄰貓咬掉鳥頭 男發「點火慢燒」虐貓文被罰1萬

2019-11-06 11:47

腦震盪高雄綠議員虛弱提告 控藍議員「用最粗暴手段」

2019-11-06 11:20

影／台嫌在港犯案 蔡清祥：凸顯司法互助重要

2019-11-06 11:12

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

2019-11-06 11:11

涉詐補助款 北科大女教授以50萬元交保

2019-11-06 11:00

警民勾結扮黃牛詐建商 警覓保無著遭聲押禁見

2019-11-06 10:53

工程師持刀強盜菲國女網友未遂 反控非法取供被打臉

2019-11-06 10:51

殺女直播主二審 高院指「年輕人不該這樣」重判他無期

2019-11-06 10:31

影／蔡碧仲查賄與神同行：不能讓人靠狗屁倒灶矇騙選上

2019-11-06 10:25

執行死刑有選舉考量？ 法務部長蔡清祥：毫無關係

2019-11-06 10:01

監所管理員兼差開小黃 LINE群組被罵「垃圾」獲賠1萬

2019-11-06 09:59

台北地院審理三中案 馬英九：沒有犯罪

2019-11-06 09:43

警察違約和少女嘿咻要賠120萬 連父母也被拖下水

2019-11-06 08:56

拒酒測挨罰9萬吊照3年 法官認警證據不足替他撤單

2019-11-06 08:16

借車給喝酒者 吃驚收罰單

2019-11-06 01:17

詐補助款 約談北科大女教授

2019-11-06 01:14

騙八旬翁「調查局抓姦」 警員詐得600萬

2019-11-06 01:08

清晨一人在車 警隨機盤查侵權

2019-11-06 00:34
看更多

熱門文章

令人動容！主人被砂石車輾死 忠狗守屍不肯離去

2019-11-06 10:59

確定坐牢！頂新劣油案 最高法院判魏應充5年9月定讞

2019-11-06 17:22

太扯！金門5天2起旅客擅開飛機逃生門 最高開罰5萬

2019-11-05 21:38

台東市驚傳有人領養貓犬近30隻全失蹤？ 警方調查中

2019-11-05 19:45

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

2019-11-06 11:11

雲林驚傳闖空門破壞插座 大學外宿社區人心惶惶

2019-11-06 11:27

女檢座顏值破表！桃檢松隆子、木村拓哉反賄影片亮相

2019-11-06 12:39

警察違約和少女嘿咻要賠120萬 連父母也被拖下水

2019-11-06 08:56

全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

2019-11-06 09:00

9男擠1間汽旅房3天 苗警台中查毒1公斤赫見槍上膛

2019-11-06 10:53

凌晨4點醫院病房的添好運紙袋突然動了…網友驚：立馬倒頭睡

2019-11-06 09:42

她半夜睡到一半驚見螞蟻啃滿腳 網驚：吃定妳了

2019-11-05 21:59

爆料韓國瑜有私生女 吳子嘉不認罪要傳「王小姐」作證

2019-11-06 15:48

台中麗寶國際賽車場驚傳意外！法拉利自撞護欄起火

2019-11-05 20:02

「打炮還要挑身高」 男子一句話洩馬伕身分

2019-11-06 16:19

維修出意外！移工上半身卡麵粉攪拌機 命危搶救中

2019-11-06 15:25

外送員接「暗黑單」用一招反擊 網友大讚：療癒人心！

2019-11-06 10:34

群益基金經理人涉暗操盤 獲利近1500萬元遭約談

2019-11-06 17:18

南投清境農場附近火燒山 現場火勢延燒擴大

2019-11-06 15:09

多起疲勞騎車自撞死亡車禍 麻豆警路邊增設保命措施

2019-11-06 10:09

騙八旬翁「調查局抓姦」 警員詐得600萬

2019-11-06 01:08

台中工廠大火兩消防員殉職 內政部重回火場重建模擬

2019-11-06 10:34

涉詐補助款 北科大女教授以50萬元交保

2019-11-06 11:00

傳台男在港搶劫 法部：我有管轄權

2019-11-06 01:20

批馬英九收頂新10億絕不道歉 吳子嘉嗆：放馬過來吧

2019-11-06 16:07

影／與男子擦身而過遭撞胸部 女心生不悅提告性騷擾

2019-11-06 16:00

男子騎腳踏突倒地 砂石車輾過成輪下冤魂

2019-11-05 20:54

北市文山一分局警員涉司法黃牛 120萬交保

2019-11-05 22:27

黃光芹節目評論「鬥李佳芬集團」 挨告誹謗獲不起訴

2019-11-06 15:22

公園散步竟遭誤認放鞭炮 少年慘被辣椒水噴眼

2019-11-06 09:23

貨輪出港擦撞南外堤 燈塔堤防破一個洞

2019-11-06 11:35

高雄港查獲破百包古柯鹼 黑袋藏毒畫面曝光

2019-11-05 22:13

行政執行署今拍賣不動產 一天內國庫進帳近1億

2019-11-05 19:45

國道三號苑裡路段大貨車撞9車 6人送醫

2019-11-06 10:07

台南法拍會撿好康 中華小貨車15萬6千拍出

2019-11-05 18:56

國道一號自小客車擦撞 回堵約1個小時

2019-11-05 20:08

愛心筆重現西門町？警強勢取締 籲勿以身試法

2019-11-06 13:39

旅客擅開飛機逃生門 金門一周2起 最高罰5萬

2019-11-05 23:40

陽明山驚傳強盜 3惡網友洗劫馬來西亞女搶走30萬

2019-11-06 14:42

影／不良示範！女警開車門撞飛騎士 分局開罰違規

2019-11-06 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top