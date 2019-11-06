中資介入選舉？調查局查地下通匯近800億元
2019-11-06 17:29
聯合報 記者賴佩璇
／台北即時報導
明年將舉行正副總統及立委二合一選舉，法務部調查局近期查緝我國與中國大陸間的地下通匯近800億元。調查局長呂文忠今表示，將就掌握的情資及查通地下通匯的資金，全面進行清查。
呂文忠表示，「中資介選」是這次調查局選舉查察的重點之一，從上次九合一選舉查察經驗，最近有一件中資介選的案件，並經台北地檢署起訴，這就是一件典型的中資介選案件。
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在二合一選舉時，調查局會加強中資介選這方面查察，特別是最近有幾波地下通匯的查緝，總共查到17件，有3件已經移送地檢署，總共查到的地下通賄總金額將近800億元，均是與中國大陸之間的金流。
呂文忠強調，這些地下通匯的資金流向，洗錢防制處將加強資金清查，如果有任何境外資金意圖介入二合一的選舉，一定會嚴加查辦。過去九合一選舉在這方面累積豐富經驗，對於資金的清查、追查，相信在這次二合一選舉，調查局可以有效來清查這方面的案件。
媒體提問目前掌握了多少相關情資？呂文忠回應，目前會就掌握到的檢舉、情資，包括地下通匯查到的資金，都會逐一清查，但還沒有正式的統計數據，有結果會再向大眾報告。
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