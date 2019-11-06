Youtuber搭國內線錄影上傳 涉民航法獲緩起訴

2019-11-06 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



Youtuber周剛毅今年6月間搭乘遠東航空從台北飛往馬公，卻在機上違法錄影還後製影片上傳頻道《我是老爸，我不要當爸！》，遭移送法辦。台北地檢署認定他違反民用航空法，考量周認罪深表悔悟，今給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫3萬元。

周剛毅在Youtube上創設《我是老爸，我不要當爸！》頻道，目前擁有40.3萬位訂閱者，時常在頻道上發表「飛行系列」影片。檢警調查，周今年6月11日上午10點25分許，從台北搭乘遠航飛往馬公，在飛行期間40分鐘私自使用Sony A73數位相機，偷偷進行攝影。

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他再把該影像後製成長達14分鐘的影片，於6月14日上傳至Youtube個人頁面，片名為「《飛行ep51》我搭上台灣最危險的飛機？｜遠東航空MD82/83｜松山TSA-澎湖MZG」。

該影片被警方發現後移送北檢偵辦。檢方指出，依民航法規定，飛機關閉艙門並經機上空服人員宣布禁止使用起至開啟艙門止，不得在飛機上使用干擾飛機及通訊器材。

檢方認為，周男違反民航法規定罪證確鑿，考量他無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且行為所生危害非鉅，犯罪情節屬輕微，給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫3萬元。

依遠航官網指出，民航局新規定要求年滿26年機齡飛機不得客運飛行，MD飛機未達原廠設計使用壽限，但配合遵守政府法令，自2019年8月起汰除第一架逾齡飛機，預計2019年底共計淘汰4架，其餘MD機隊亦將隨引進新機型加入營運後陸續汰除。