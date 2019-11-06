陳盈潔涉教唆胞姊犯罪 選舉期間接秀要求明年再開庭

2019-11-06 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



資深藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向人借款280萬元，台北地院依教唆偽造有價證券罪判她3年2月徒刑。陳盈潔上訴，高等法院今續行準備程序，她仍堅稱「我沒有教唆」，並聲請傳胞姊陳乃嘉作證。陳盈潔還向法官表示選舉前有很多場「秀」要接，希望下次庭期延到大選後。

本件源自妹妹陳郁心所提確認本票債權不存在民事訴訟，陳乃嘉自首偽造本票。陳盈潔（66歲）以要在廈門從事演藝事業為由向邱姓男子商借200萬元，後來追加280萬元，邱認為金額不低，希望能有人作保。檢方指控，陳盈潔與姐姐陳乃嘉考慮後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，被邱控偽造有價證券。陳乃嘉因偽造有價證券，遭桃園地院判刑1年7月，緩刑3年。

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陳盈潔否認在本票上簽名，還說「舉頭三尺有神明啊！」。陳乃嘉在一審時作證，稱以前經常到邱家泡茶，當時是邱希望陳盈潔在本票上面簽上「陳郁心」的，她為此還跟陳盈潔吵了一架，之後決定自己簽上小妹「陳郁心」的名字，將法律責任攬下。北院去年3月認定陳盈潔教唆原無偽造本票犯意的陳乃嘉，陳乃嘉因而為偽造陳郁心署名而判刑。

高院法官今詢問陳盈潔上訴理由？她遲疑許久，法官說明「一審是認定妳教唆的」，她隨即答「我沒有教唆」，但法官解釋「感情上的壓力也算是」。

陳盈潔說，她不知道妹妹的出生年月日，也不知道姊姊有簽本票，「簽完之後我才知道」。

依一審判決結果，陳盈潔勢必得入獄服刑，法官詢問陳盈潔是要爭取無罪，還是希望法官審酌後能像陳乃嘉一樣獲緩刑？她卻又感嘆「覺得姊姊緩刑3年也是很冤枉」。

辯護律師聲請傳陳乃嘉作證，希望釐清在本票上偽造署押是否為陳盈潔教唆。公訴檢察官反對，認為陳乃嘉在偵、審時已證述明確，再傳陳乃嘉來，也是講「（陳盈潔）沒有叫我做」的話。