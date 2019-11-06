香水誤認成珍珠 男子被控偷芭樂法官還清白
2019-11-06 16:43
聯合報 記者林敬家
／即時報導
彰化社頭鄉許姓果農去年10月初被控竊取鄰園王姓芭樂農果園裡的芭樂60台斤，被依竊盜罪嫌移送偵辦，但彰化地院審理，認為去年同一時期社頭發生「芭樂王」蕭姓芭樂農芭樂失竊案，引發關注，許男因此被「張冠李戴」，導致他及家人飽受輿論困擾，法官認為相關事證無法證明許男偷走王男家的芭樂，判他無罪，檢方將研議提起上訴。
判決書指出，獲獎無數的社頭蕭姓芭樂農去年在比賽前夕，發現要參賽的芭樂遭竊，10月5日報案警方介入偵辦，但因沒任何證據證明許男涉案，檢方作為不起訴處分，而王姓果農10月6日案也報案稱當月3日芭樂也失竊，並提起許男9年前曾竊取他的芭樂獲緩起訴處分，許男經警詢及偵查中自白從王男那偷了15顆芭樂，法院審理時則改口否認偷竊。
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許男指稱案發當天是去哥哥的芭樂園摘芭樂10幾斤，當天賣給邱和江姓民眾，賺了200多元，且王男失竊的是珍珠芭樂，他賣出去的是香水芭樂，辯護人也稱，媒體大篇幅報導「芭樂王」蕭姓男子芭樂園失竊案，卻與本案錯誤連結，導致許男與家人無端遭受輿論指責、百口莫辯，王男與蕭男被害人也都認為許男自己有芭樂園，沒有偷摘芭樂必要。
法官認為，案發芭樂園與許家芭樂園緊密相連，根據監視器畫面許男2018年10月2日上午經過案發芭樂園附近當屬常情，且王男在上午6時到9時間人仍在案發芭樂園內，許男不可能在王男前腳一走，就在短時間內徒手方式竊得多達7、80顆以上珍珠芭樂，再以機車載給買家，許男雖曾因個人考量，一度自白偷竊，但自白內容有瑕疵，經調查無證據足證吳男涉本案，宣判無罪，還他清白。
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