單身OL網交義大利帥哥 陷愛情騙局直奔高鐵交錢
2019-11-06 16:30
聯合報 記者李奕昕
／台北即時報導
曾姓女子上網結識自稱在土耳其擔任工程師的義大利籍男子，對方宣稱公司的機器卡在意國海關，急需支付關稅，她陷入熱戀，依指示提領102萬元準備面交，警方獲報發現是愛情詐騙手法，趕往攔阻，逮捕取款的蔡姓女車手。
警方調查，曾姓女子（44歲）是單身上班族，月前在交友網站結識1名網友，對方自稱義大利人，在土耳其任職工程師，隨即展開熱烈追求，每天甜言蜜語問候，雙方以「親愛的」、「老公」、「老婆」相稱。
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昨天下午，該名網友宣稱公司機器損壞須更換，但訂購的新機器卡在義大利海關，急需支付關稅，請求曾女提領102萬元，前往高鐵南港站廁所交付給公司的1名女員工，曾女深信不疑，依指示赴約「解救男友」。
曾女友人得知起疑，勸說未果報案，台北市南港警分局南港派出所員警趕到車站，逮捕取款的蔡姓女子（32歲），依詐欺罪嫌究辦；曾女當場傻眼，不願相信受騙，員警耐心解釋才說服她。
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