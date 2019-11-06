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小貨車肇事率偏高 貨運業者「我們比你們更害怕」

2019-11-06 16:17聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局交通警察大隊在交通事故「A1類死亡人數」統計上，發現近3年內所轄自小貨車肇事率是自小客車的3.5倍，肇事原因第一名為未注意車前狀況，其次為未減速慢行，再來是未依規定讓車。交大為此前進宅急便、嘉里大榮貨運、新竹貨運等交通安全宣導，「我們比你們更害怕」業者戰戰兢兢說，就怕事故毀了家庭及公司商譽。

交通警察大隊前進台南市轄內大型貨運行駕駛進行交通安全宣導，已陸續到宅急便、嘉里大榮貨運、新竹貨運等貨運行宣導，重點除了肇事前三名因素外，並針對勿酒後駕車、遵守速限行駛及大型車內輪差等，提醒業者及司機。

業者表示，會辦理訓練，加強教育所屬員工注意支道車讓幹道車，及轉彎車讓直行車等易肇事因素。司機及業者紛紛表示，我們比你們更害怕事故發生，一旦不慎發生意外，很可能毀了家庭，連帶賠上公司商譽，這都是職業司機所不樂見的。

交大指出，為擴及轄區各地區，台南市各分局也將比照此作法，加強轄內貨運行宣導，降低交通事故的發生率。

市警局呼籲，台南交通環境要改善，除了相關單位針對交通執法、工程、教育及宣導持續精進努力外，也需要每個市民一同來配合，最重要是從自己要遵守交通規則，不超速、要禮讓、要注意，行的安全要靠大家共同努力，才能確保生命財產安全。

台南交通警察大隊統計，近3年內所轄自小貨車肇事率是自小客車的3.5倍，為此前進台...
台南交通警察大隊統計，近3年內所轄自小貨車肇事率是自小客車的3.5倍，為此前進台南市轄內大型貨運行駕駛進行交通安全宣導。記者邵心杰／翻攝
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交大提醒肇事前三名因素外，並針對勿酒後駕車、遵守速限行駛及大型車內輪差等宣導。記...
交大提醒肇事前三名因素外，並針對勿酒後駕車、遵守速限行駛及大型車內輪差等宣導。記者邵心杰／翻攝
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台南市各分局也將比照此作法，加強轄內貨運行宣導，降低交通事故的發生率。記者邵心杰...
台南市各分局也將比照此作法，加強轄內貨運行宣導，降低交通事故的發生率。記者邵心杰／翻攝
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