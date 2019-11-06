批馬英九收頂新10億絕不道歉 吳子嘉嗆：放馬過來吧

2019-11-06 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉2014年撰文稱「馬團隊在總統競選期間，曾收了頂新魏家逾十億的政治獻金」，前總統馬英九提告求償300萬並登報道歉，一、二審皆判吳須賠償180萬元，高院也要求吳在3家媒體的電子報道歉。最高法院判吳應在3家電子報道歉確定，但賠償部分廢棄發回更審；高院更一審今判吳須賠償160萬元，可上訴。

吳子嘉今天下午為爆料韓國瑜有私生女一事到台北地院出庭，被問及更一審判賠160萬元，吳子嘉說，他感到非常遺憾，案子已經拖了很多年，律師應該會建議繼續上訴，「我不會跟馬英九和解」，會堅持繼續上訴。

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最高法院判吳子嘉應在3家媒體網路電子報首頁道歉確定，但吳子嘉至今仍未道歉；對此，吳子嘉也回應，「我目前沒有和馬英九道歉，未來也不會和他道歉」，馬英九以前可是他在環球電視的員工。媒體再問最高法院已經判決道歉確定，吳子嘉再說，那就請馬英九「放馬過來」吧，他不會和馬英九妥協。

吳子嘉2014年10月15日在美麗島電子報以「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」為標題撰寫文章，內容提到『馬團隊在總統競選期間 ，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金」、「 吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備」 、「2012的總統大選後期...魏家危機入市加碼投資，一次出手就是逾10億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭」等語。

馬英九認為，吳子嘉的言論不實，已經侵害他的名譽權，且吳無法說明在報導之前有何合理依據，或是否已盡查證義務，故要求吳賠償300萬元，並在四大報登報道歉。

一審認為，從檢方簽結的資料來看，馬英九沒有具體犯罪事證，吳提供的資料可信度薄弱，認為吳未經查證就發表言論，確實導致馬的名譽受損，判賠180萬元，並在四大報登報道歉。二審認為，吳子嘉在發表言論前無法證明有合理查證，故有重大過失、輕率、疏忽，而侵害馬的名譽，故判賠180萬元，並在美麗島電子報等3家媒體的網路電子報道歉。