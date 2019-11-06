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澄清南港豪宅案 韓國瑜：我不是拿7200萬元來買房

爆料韓國瑜有私生女 吳子嘉不認罪要傳「王小姐」作證

2019-11-06 15:48聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜不滿美麗島電子報董事長吳子嘉指涉他有婚外情還生私生女，一狀告上法院，檢方依誹謗罪嫌起訴吳子嘉；台北地方法院今天開審查庭，吳子嘉指出，「我不認罪」，另聲請傳喚「王小姐」等5人到庭作證，法官庭末諭知本案轉審理庭。

吳子嘉庭後受訪指出，他今天為了韓國瑜小三案到法院開庭，「我不認罪，我開宗明義就是不認罪」，一開始他向法院表示否認犯罪，但韓國瑜律師提出善意主張，希望這件事情有和解可能性，「我今天突然聽到和解訊息，認為需要花點時間想一想。」

他說，韓國瑜律師今天沒有具體提出要求道歉等和解條件，他看起來對方蠻有善意的，「我認為不排除有和解的可能」，形式上有討論空間。吳子嘉說，律師已經提出書狀聲請傳喚「新莊王小姐、黃文財、李傳洪、陳金富、楊秋興等人作證，而「新莊王小姐」的真實姓名地址都在檢方有案可考，傳訊「王小姐」沒有任何困難。

吳子嘉今年5月間在YouTube「吳董談大選」頻道指出，韓國瑜與新莊王小姐有十多年婚外情，兩人生下一名女兒，大概十幾歲；另指韓國瑜為安頓王小姐母女，出資購買新莊建物送給王小姐，並質疑韓國瑜在當選市長後，曾委託高雄市輪船公司董事長黃文財攜帶高達數千萬元現鈔交給王小姐作為生活照顧費用。

吳子嘉到案否認誹謗，辯稱有消息來源；檢方傳訊王小姐作證，王女否認與韓國瑜有婚外情，並提出女兒的DNA鑑定書，證明女兒的生父另有其人。王女還提供資金往來明細，證明新莊房產是自行購買，只是登記在姊姊名下。

檢察官另循吳子嘉提供的資料，傳喚多名證人均否認曾與吳子嘉談及韓國瑜與王小姐關係一事，也查無王小姐有接受任何異常資金挹注；檢察官認定，吳子嘉在發表言論前，理應盡查證及篩選義務，在可預見所指摘或傳述之事足以毀損他人名譽，且未能證明其為真實，仍不違背本意對外散布，足使韓國瑜人格評價遭受貶損，今年8月底偵結起訴。

吳子嘉。記者林孟潔／攝影
吳子嘉。記者林孟潔／攝影
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韓國瑜吳子嘉婚外情

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