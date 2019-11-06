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愛情機房騙134名陸女全失敗 一罪一罰主謀吃7年2月牢飯

2019-11-06 15:25聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在2017年初夥同共犯成立愛情詐騙機房，提供共犯每日500元生活費，約定詐騙金額15％為報酬，陳等人在大陸交友網站謊稱是金融業從業人員，以有結婚真意，與大陸女子交往，再以投資為由，要求陸女匯款，陳在同年8月被檢警查獲，總計有134名陸女被鎖定，但都尚未匯款，台中地院認定為詐欺未遂，以一罪一罰，判陳7年2月徒刑，執行前強制工作3年。

判決書指出，綽號「金門哥」的陳姓男子（44歲）在2017年初發起「假戀愛真詐財」的詐騙機房，並委人承租台中市北屯區文心路的大樓為據點，邀請認識的劉姓男子等3人一起參與，陳每日提供旗下成員500元的生活費，另出資購買、建置詐騙使用的行動電話、電腦、教戰守則、監視器等設備。

陳等人以假名、假照片在大陸交友網站「世紀佳緣」上謊稱是多金、帥氣的金融業從業人員，向大陸女子佯稱有結婚、交往的真意，欲取得大陸女子信任後，以投資為理由，要求女子匯款。

台北市刑警大隊獲報後報請台中地檢署指揮偵辦，同年8月初就收網逮人，帶回涉案的陳等4名涉案人，並查扣作案手機、SIM卡、筆電、銀聯卡、隨身碟等證物。

檢警從扣案的手機、電腦中查出，陳等4人在2017年6月至8月被查獲為止，以假名向134名大陸女子詐欺，但因女子都未匯款，因而詐欺未遂，全案警詢後依詐欺、組織犯罪罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

陳在偵訊時矢口否認涉案，辯稱他不是簽約租屋者，只是偶爾住在借住在該處，是另名綽號「阿得」的男子告知他可暫住該處，他與涉嫌詐騙大陸女子的劉姓男子等3人都不認識，也沒有發起成立詐欺機房。

台中地院審理時，因劉等3人都指證陳就是該詐欺機房的發起、指揮者，認定陳的辯詞不足採信，全案依組織犯罪判3年2月，並在執行前令入勞動場所，強制工作3年，另犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，共134罪，各處有期徒刑10月。全案應執行有期徒刑7年2月，可上訴。

台中市陳姓男子在2017年間成立愛情詐騙機房，詐騙134名大陸女子，但女子都尚未...
台中市陳姓男子在2017年間成立愛情詐騙機房，詐騙134名大陸女子，但女子都尚未匯款，陳就被逮，台中地院以134條詐欺取財未遂罪，一罪一罰判陳7年2月徒刑。圖／本報資料相片
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