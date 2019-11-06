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黃光芹節目評論「鬥李佳芬集團」 挨告誹謗獲不起訴

2019-11-06 15:22聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

資深媒體人黃光芹，今年6月在電視節目評論，高雄輪船公司董事長黃文財是「鬥李佳芬集團、應是裡應外合角色」，挨告誹謗。士林地檢署日前偵結，認為合理發表評論，以不起訴處分。

黃光芹在今年6月3日在三立電視台「鄭知道了」節目說，「我姑且把他定位是鬥李佳芬集團...吳子嘉第一波爆料的時候，為什麼時事時地物他兜的這麼攏，他是資深記者出身，非常知道該怎麼應付這場風暴，結果他竟人對號入座…我的結論就說這個鬥李佳芬集團，黃文財應該是裡應外合的角色…」。

黃文財認為，黃光芹在電視節目暗指他是「鬥李佳芬集團裡應外合之角色」，及提供吳子嘉關於韓國於有外遇訊息之人，認為遭誹謗怒提告。

黃光芹辯稱，黃文財是出身媒體是資深媒體人，應清楚韓國瑜與王小姐關係遭爆料後，對韓國瑜有嚴重影響性，卻一再補充一連串訊息，讓媒體擴大報導。黃指出，朋友、週刊及其他媒體報導都提到，黃文財對李佳芬不滿，根據判斷相關訊息後，才在節目評析，無誹謗他人意思，僅是針對綜合事項進行主觀評論。

士檢指出，黃光芹評論事件起因是美麗島文化事業負責人吳子嘉，在今年5月透過媒體散步「高雄市長韓國瑜與王姓女子婚外情」訊息，媒體向黃文財查證王姓女子身分，黃文財多次受訪說明，王姓女子與韓國瑜認識源由，以及韓曾到王住處打麻將、泡茶等互動細節。

媒體也曾報導，「高雄市長夫人李佳芬一個月前說被人從後面開槍的感覺很不舒服，豈料一槍挨過，還有連環箭」。檢方認為，雖無法明確得知報導意思，但黃光芹對今年6月3日前的新聞事件及報導做出評論，非全然無據。

檢方認為，黃光芹在發表言論前，黃文財在新聞事件中的角色已有流傳、討論，且黃光芹對可受公評之事為適當評論，「出於善意而合理發表評論」，難認有誹謗故意，全案以不起訴處分。

資深媒體人黃光芹（左）。資料照片／「POP搶先爆」提供
資深媒體人黃光芹（左）。資料照片／「POP搶先爆」提供
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韓國瑜黃光芹李佳芬

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