打到女童腿骨刺出慘歿 凶手二審「免死」檢上訴

2019-11-06 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



男子莊嘉億受入監服刑的女友託付，照顧她4歲的女兒，卻拿鐵棍痛毆，打到女童右腿骨外露，活活被虐死，新北地院依成年人對兒童犯殺人罪判莊死刑，莊母劉禎梅也因共犯身分被處無期徒刑。高等法院認為莊自知行為殘忍，但不知如何表達歉意，改判無期徒刑，依遺棄致死罪判莊母9年徒刑。案件上訴最高法院，高院今開接押庭，對於是否續押，莊表示「沒有意見」。

本件是檢察官提起上訴，莊本人雖沒上訴，但高院依職權上訴。莊和辯護律師對是否繼續羈押沒有意見，法官諭知合議庭將依二審判決理由決定是否續押。

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4歲的女童生父與生母沒有結婚，生父也一直沒辦認領手續。檢、警調查，女童被母親託付給莊（26歲）後，未受到好好照顧，滿嘴蛀牙造成咀嚼不便、進食困難，卻被莊當成不愛吃飯，以打罵方式管教逼迫。前年10、11月間，女童三度被莊痛毆，臉、腿、臀等部位瘀傷，右大腿甚至嚴重骨折，骨頭刺穿皮膚、暴露。

劉禎梅雖發現女童受重傷，但擔心虐童案件曝光，通緝中的兒子會被抓，放任女童傷勢惡化，甚至向訪視的社工謊稱女童不在家；女童前年11月22日因敗血性休克死亡。

高院囑託台大醫院鑑定有無教化、再犯與矯治可能。台大醫院認為，莊會持續虐待女童，主因是女童母親入獄，莊的生活失去依靠，他的個性又依賴、容易逃避問題，因此而衝動。鑑定報告指莊再犯可能性為低至中度，也高度具反社會人格疾患，再社會化可能性則難定論。