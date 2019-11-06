黃牛虛擬身分證號訂車票 他用到死人的證號而露餡

2019-11-06 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市林姓男子利用網路軟體產生身分證字號，在台鐵網站訂票，遭警方查出後函送法辦，需支付公庫1萬元。圖／本報資料照片 分享 facebook

台中市林姓男子涉嫌利用網路的「身分證字號」產生器軟體，在去年底、今年初訂購4張台中往返桃園的4張車票，遭鐵路警察局台中分局查出，四張車票所輸入的身分證號都是虛偽不實的，鐵路警察局台中分局表示，警方驗證民眾訂購車票的方式很多，若民眾不是利用自己或他人授權的身分證號訂票，而是以軟體產生，會產生的結果是產生的身分證號是非自然人或是已經死亡者，就會因此露餡，全案依違反鐵路法函送台中地檢署後，中檢今偵結，處分林緩起訴一年，支付公庫1萬元。

緩起訴書指出，林姓男子（47歲）涉嫌在去年12月30日、今年4月6日在台鐵網路定票系統，購買4張台中往返桃園中壢的車票，但鐵路警察局台中分局根據林所輸入的身分證字號查出，林輸入的身分證號是虛偽不實的，因此依違反鐵路法，傳喚林到案說明，林承認他是以手機上網訂台鐵車票，並在台鐵的訂票系統內輸入身分證號虛擬產生器所產生的號碼。

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鐵路警察局台中分局以林的犯行會影響台鐵訂票管理系統的正確性，損害一般旅客定票權益，並違反鐵路法的相關規定，依法函送台中地檢署偵辦。

鐵路警察局台中分局表示，民眾要定購台鐵車票，需以自己或他人授權的身分證字號輸入，切勿使用網路軟體產生身分證字號，警方有驗證身分證字號查證的方式，一旦查出使用虛偽不實的身分證號，將依違反鐵路法中以不正方法將虛偽資料輸入行動電話機具而購買車票罪論處，民眾使用的身分證號是否為自然人或是已身故的亡者，警方都可以從系統查出，呼籲民眾勿以身試法。

台中地檢署今偵結，認定林犯行明確，且承認涉案，考量林因一時失慮而犯法，經過偵查程序後應知警惕，無再犯之虞，處分林緩起訴一年，命林支付國庫1萬元。