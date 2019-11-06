台中警這場「掃足專案」 波麗士竟然心甘情願站好
2019-11-06 13:04
聯合報 記者林佩均
／即時報導
警方勤務、專案繁多，但台中市警局第五分局一場「掃足專案」，讓基層員警叫好，甚至願意站好站滿。原來是轄區一家鞋廠感念警方辛勞，替基層客製化丈量足部，製作個人專屬鞋墊，紓解足部長時間久站的不適；警方也感謝在地企業對警察工作是「打從腳底的支持」，讓員警得以「站力十足」。
台中市北屯區一家Zabway十月國際有限公司感念台灣警察辛勞，上月底捐贈一雙要價4800元的客製化鞋墊，共70雙，提供給第五警分局科室主管、四平派出所員警。
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公司董事長蘇致華特別與第五警分局規劃一場「掃足專案」活動，將足底的行動檢測車開進第五警分局。
廠商表示，腳是支持人身體的部位，若稍不注意，長久下來恐導致站立姿勢不良，尤其警方長時間久站酒駕臨檢或路檢等勤務，更可能影響身體結構平衡。
為精準測量每位員警的足部線條，車內的高精準光學量測儀器能準確測量足底及足壓影像，客製化出適合每個人腳型的鞋墊。
萬聖節當天，70雙客製化鞋墊熱騰騰送到基層員警手中，第五警分局副分局長楊明哲頒發感謝狀並風趣地說，這不僅對警察工作「打從腳底的支持」，還讓員警得以「站力十足」；有員警換上新鞋墊，直說上班走路、站立感覺相當舒適。
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