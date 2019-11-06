不記得中視交易案？ 律師：馬英九只記得和扁講訪美經驗

2019-11-06 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



前總統馬英九因「三中案」被控違反證券交易法等罪，今天上午到台北地方法院出庭；法官就中視股權交易案部分行準備程序，馬英九庭中未發言，均交由律師表達意見；馬英九委任律師指出，馬英九只記憶深刻到總統府和時任總統陳水扁說明訪美經驗，對中視交易簽約沒有印象。

法官問及馬英九是否知道2006年4月3日榮麗公司和華夏公司簽約購買中視，馬英九委任律師指出，馬英九知道會簽約，但不清楚何時簽約、契約內容，可從時任行管會主委張哲琛的回答可知，當時並沒有讓馬英九看契約內容，馬英九當然不可能知道契約具體內容為何。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

律師補充，馬英九同年3月29日率團自美國返國後，和總統府接洽表達欲和時任總統陳水扁說明訪美經驗，總統府同年4月1日表示歡迎，而馬英九同年4月3日前往總統府和陳水扁說明，這段時間馬英九記憶深刻的是這件事，至於同一天中視交易案簽約，馬英九沒有印象。

法官問及2006年4月18日馬英九是否曾宴請余建新、李念祖、陳長文等人慶祝三中交易告一段落，馬英九律師則回應不爭執；庭後被媒體問及是否只對面見「阿扁」有印象，而對中視交易案沒有記憶，馬英九只面帶笑容說「謝謝」，並未回答問題。

法官諭知12月18日上午9點30分就中影交易案續行準備程序，另因選舉、農曆春節將近，暫定不排1月庭期，而讓馬英九及律師再確認2月能開庭的期日。